Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги и Тренер Года по версии LMA

Юрген Клопп был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2021/22 и Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (League Managers' Association).

В этом сезоне "Ливерпуль" до самого конца претендовал на титул Премьер-Лиги, параллельно с успехом выступая на трех других фронтах.



В итоге "красные" финишировали с 92 очками, один балл уступив взявшему титул "Манчестер Сити". Однако эксперты и болельщики отдали свое предпочтение именно Клоппу как лучшему тренеру Премьер-Лиги.



Помимо Юргена, на официальную награду Премьер-Лиги также претендовали Томас Франк из "Брентфорда", Хосеп Гвардиола из "Сити", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".



Также Клопп был признан лучшим своими коллегами по тренерскому цену, получив награду имени сэра Алекса Фергюсона из рук самого Фергюсона. Другие наставники по достоинству оценили успехи Юргена, который в этом сезоне завоевал Кубок Лиги с Кубком Англии и сейчас готовится к финалу Лиги Чемпионов против "Реала".



"Когда за тебя голосуют твои коллеги, это самый важный приз, который ты можешь получить. В целом я не верю в индивидуальные награды в футболе, потому что это командный спорт, и я был бы никем без своих парней. Все зависит от того, на что вы способны вместе, а мы оказались на кое-что способны", — цитирует Клоппа Evening Standard.



Добавим, это уже второй раз, когда Клопп берет обе эти награды. Впервые это случилось в сезоне 2019/20.



