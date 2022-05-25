"Арсенал" работает над шорт-листом из пяти нападающих
"Арсенал" определил пятерку игроков по усилению позиции нападающего.
Как известно, "Арсенал" до сих пор не обзавелся заменой Пьер-Эмерику Обамеянгу, который был отпущен в "Барселону" в январе. Кроме того, на "Эмирейтс" ожидают ухода из клуба Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа, чьи контракты истекают в конце июня.
По информации Goal, "Арсенал" уже активно работает над укреплением проблемной позиции. На прошлой неделе технический директор "канониров" Эду принимал в Лондоне агента Виктора Осимхена из "Наполи".
Однако договориться с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом будет непросто. Итальянский клуб потребует за Осимхена гораздо больше тех 68 миллионов фунтов, за которые Виктор был куплен у "Лилля" в 2020 году.
Также "Арсенал" уже несколько недель ведет переговоры с представителями Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити". 25-летний бразилец намерен определиться с новым пристанищем как можно скорее, но имеет на руках и другие предложения, помимо "канониров".
Дополняют шорт-лист "Арсенала" Доминик Калверт-Левин с Ришарлисоном из "Эвертона" и Тэмми Абрахэм из "Ромы".
25.05.2022 00:05
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Патрик Шик! Никого лучше на рынке просто нет.
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No shit!
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