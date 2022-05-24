Холанд прилетел в Манчестер

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Сити".

Напомним, еще две недели назад "Сити" объявил, что трансфер Холанда из "Боруссии" стоимостью 51 миллион фунтов был согласован.

Тогда сообщалось, что сделка будет заключена после прохождения 21-летним норвежцем медобследования и подписания личного контракта.

Эти формальности будут улажены до того, как Холанд отправится в свою национальную команду. Как сообщает BBC, Эрлинг уже прибыл Манчестер, чтобы официально присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 25.05.2022 00:03 # lahmatyj
    В первом же мочестерском дерби маквакер его сломает кхуям, как когда-то папку кин.

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  2. moneycity 24.05.2022 23:39 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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  3. hunter022 24.05.2022 23:18 # hunter022
    Увидев Манчестер викинг заскучал по Дортмунду.

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