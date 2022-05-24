Холанд прилетел в Манчестер

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Сити".

Напомним, еще две недели назад "Сити" объявил, что трансфер Холанда из "Боруссии" стоимостью 51 миллион фунтов был согласован.



Тогда сообщалось, что сделка будет заключена после прохождения 21-летним норвежцем медобследования и подписания личного контракта.



Эти формальности будут улажены до того, как Холанд отправится в свою национальную команду. Как сообщает BBC, Эрлинг уже прибыл Манчестер, чтобы официально присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.



