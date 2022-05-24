Холанд прилетел в Манчестер
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Сити".
Напомним, еще две недели назад "Сити" объявил, что трансфер Холанда из "Боруссии" стоимостью 51 миллион фунтов был согласован.
Тогда сообщалось, что сделка будет заключена после прохождения 21-летним норвежцем медобследования и подписания личного контракта.
Эти формальности будут улажены до того, как Холанд отправится в свою национальную команду. Как сообщает BBC, Эрлинг уже прибыл Манчестер, чтобы официально присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.
Erling Haaland has landed at Manchester Airport. 🛬pic.twitter.com/bLhNoTG1LB— City HQ (@The_City_HQ) May 24, 2022
24.05.2022 23:00
Просмотров: 449
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В первом же мочестерском дерби маквакер его сломает кхуям, как когда-то папку кин.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Увидев Манчестер викинг заскучал по Дортмунду.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий