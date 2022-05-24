Премьер-Лига дала добро Бели на покупку "Челси"

Тодд Бели Премьер-Лига официально одобрила сделку по приобретению "Челси" консорциумом Тодда Бели за 4.25 млрд. фунтов.

Как говорится в опубликованном заявлении, Бели и партнеры прошли стандартную проверку Премьер-Лиги для потенциальных владельцев клуба на чистоту и надежность капитала.

Партнерами Бели по приобретению клуба со "Стэмфорд Бридж" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital Group, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.

Таким образом, теперь для заключения сделки требуется лишь разрешение британского правительства. Если верить прессе, принципиальное решение насчет этого уже принято.


Метки Бели, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 22:00

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  1. takernotagiver 24.05.2022 22:21 # takernotagiver
    Bummer(

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  2. gameboy 24.05.2022 22:09 # gameboy
    Рома не мамонт, как говорится

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  3. chebrec 24.05.2022 22:01 # chebrec
    Урааааааааааааааааааааааааааааа!!!!

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