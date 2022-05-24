Премьер-Лига дала добро Бели на покупку "Челси"

Премьер-Лига официально одобрила сделку по приобретению "Челси" консорциумом Тодда Бели за 4.25 млрд. фунтов.

Как говорится в опубликованном заявлении, Бели и партнеры прошли стандартную проверку Премьер-Лиги для потенциальных владельцев клуба на чистоту и надежность капитала.



Партнерами Бели по приобретению клуба со "Стэмфорд Бридж" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital Group, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.



Таким образом, теперь для заключения сделки требуется лишь разрешение британского правительства. Если верить прессе, принципиальное решение насчет этого уже принято.