Премьер-Лига дала добро Бели на покупку "Челси"
Премьер-Лига официально одобрила сделку по приобретению "Челси" консорциумом Тодда Бели за 4.25 млрд. фунтов.
Как говорится в опубликованном заявлении, Бели и партнеры прошли стандартную проверку Премьер-Лиги для потенциальных владельцев клуба на чистоту и надежность капитала.
Партнерами Бели по приобретению клуба со "Стэмфорд Бридж" выступают инвестиционная фирма Clearlake Capital Group, Хансйорг Висс и Марк Уолтер.
Таким образом, теперь для заключения сделки требуется лишь разрешение британского правительства. Если верить прессе, принципиальное решение насчет этого уже принято.
24.05.2022 22:00
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Bummer(
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Рома не мамонт, как говорится
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Урааааааааааааааааааааааааааааа!!!!
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