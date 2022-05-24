"Тоттенхэм" получил 150 млн. фунтов от своего владельца

Владеющая "Тоттенхэмом" компания ENIC Group увеличила капитал клуба на 150 миллионов фунтов.

Увеличение ликвидности произошло за счет инъекции кэша со стороны ENIC Джо Льюиса, чья доля в клубе в результате этой операции выросла с 85.6% до 87.5%.



В официальном заявлении по поводу увеличения ликвидности "Тоттенхэм" сообщает, что эти деньги пойдут на "дальнейшие инвестиции на поле и за его пределами".



По всей видимости, "шпоры" предприняли этот шаг для того, чтобы поддержать своего главного тренера Антонио Конте на трансферном рынке и укрепить состав под Лигу Чемпионов.



Согласно слухам, "Тоттенхэм" собирается подписать минимум шесть новичков летом. Только выкуп арендованных Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура обойдется "шпорам" в 68 млн. фунтов.