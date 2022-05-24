"Тоттенхэм" получил 150 млн. фунтов от своего владельца
Владеющая "Тоттенхэмом" компания ENIC Group увеличила капитал клуба на 150 миллионов фунтов.
Увеличение ликвидности произошло за счет инъекции кэша со стороны ENIC Джо Льюиса, чья доля в клубе в результате этой операции выросла с 85.6% до 87.5%.
В официальном заявлении по поводу увеличения ликвидности "Тоттенхэм" сообщает, что эти деньги пойдут на "дальнейшие инвестиции на поле и за его пределами".
По всей видимости, "шпоры" предприняли этот шаг для того, чтобы поддержать своего главного тренера Антонио Конте на трансферном рынке и укрепить состав под Лигу Чемпионов.
Согласно слухам, "Тоттенхэм" собирается подписать минимум шесть новичков летом. Только выкуп арендованных Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура обойдется "шпорам" в 68 млн. фунтов.
24.05.2022 21:00
Просмотров: 380
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лол, я думал они кинут контекса а он кинет их)
Ну норм, тем интереснее следующей сезон.
(ответить)
Не могу не запостить.
"Создатель в недоумении:
Я дал Украине самые богатые в мире чернозёмы;
Украину не трясёт, как Японию;
На её территории нет пустынь, как в Монголии;
Ей не палит солнце, как Африку;
Её не засыпает снег, как Россию;
На её территории нет вулканов, как в Исландии;
Я дал ей выход к морю, в отличие от Белоруссии;
Я дал ей запасы питьевой воды, в отличие от Израиля;
Я дал ей залежи полезных ископаемых в отличие от Германии, Японии, Сингапура, Гонконга;
Я дал ей выгодное географическое положение, в отличие от Норвегии или Монголии;
Я дал ей хороший умеренный климат, в отличие от Финляндии или Нигерии;
Я дал ей огромную (в сравнении с европейскими странами) территорию.
Она имеет терпеливый и трудолюбивый народ;
Я расположил её рядом с дружественными, братскими народами, один из которых имеет мировое влияние.
Что же я ещё не дал этой стране?
Почему она всем завидует?
Почему она всегда ищет виновных в своих проблемах?
Почему умудрилась рассориться с родными братьями?
Почему она так настойчиво лезет в лапы к дьяволу?
Не понимаю, развёл руками Всевышний." (с)
(ответить)
Леви держит своё слово! Просто топ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий