Артета: "Салиба должен вернуться в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что защитнику Вильяму Салиба придется вернуться в лондонский клуб на следующий сезон.
Присоединившись к "Арсеналу" еще три года назад, Салиба до сих пор не дебютировал за "канониров" и все это время находится в аренде. В связи с этим в прессе даже появились слухи о личной неприязни Артеты к Вильяму.
Сезон 2021/22 Салиба блестяще отыграл за "Марсель", который финишировал на втором месте в Лиге 1 и попал в Лигу Чемпионов.
Вильям уже дал понять, что хотел бы остаться и сыграть за "Марсель" в Лиге Чемпионов, однако у Артеты другие планы насчет 21-летнего француза.
"Он должен вернуться. Теперь у него есть опыт, чтобы сражаться за свое место здесь".
"Несомненно, если бы он остался на этот год с нами, то при одном матче Премьер-Лиги в неделю и при здоровых Бене Уайте с Габриэлем у него не было бы и половины игрового времени, как в "Марселе".
"Это не было бы хорошо для его развития и для того, что он может предложить в следующем сезоне".
"Вильям не остался с нами, потому что он не получил бы необходимого игрового времени, чтобы набраться опыта. Вот и все, ничего кроме", — сообщил Артета RMC Sport.
24.05.2022 20:00
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