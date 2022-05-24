Артета: "Салиба должен вернуться в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что защитнику Вильяму Салиба придется вернуться в лондонский клуб на следующий сезон.

Присоединившись к "Арсеналу" еще три года назад, Салиба до сих пор не дебютировал за "канониров" и все это время находится в аренде. В связи с этим в прессе даже появились слухи о личной неприязни Артеты к Вильяму.



Сезон 2021/22 Салиба блестяще отыграл за "Марсель", который финишировал на втором месте в Лиге 1 и попал в Лигу Чемпионов.



Вильям уже дал понять, что хотел бы остаться и сыграть за "Марсель" в Лиге Чемпионов, однако у Артеты другие планы насчет 21-летнего француза.



"Он должен вернуться. Теперь у него есть опыт, чтобы сражаться за свое место здесь".



"Несомненно, если бы он остался на этот год с нами, то при одном матче Премьер-Лиги в неделю и при здоровых Бене Уайте с Габриэлем у него не было бы и половины игрового времени, как в "Марселе".



"Это не было бы хорошо для его развития и для того, что он может предложить в следующем сезоне".



"Вильям не остался с нами, потому что он не получил бы необходимого игрового времени, чтобы набраться опыта. Вот и все, ничего кроме", — сообщил Артета RMC Sport.