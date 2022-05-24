"Челси" составил шорт-лист из восьми защитников

"Челси" составил список из восьми игроков по укреплению линии обороны грядущим летом.

"Челси" уже попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, которые уходят свободными агентами в "Реал" и "Барселону", соответственно.



Кроме того, под большим вопросом находится будущее капитана "синих" Сесара Аспиликуэты, а Тиаго Силве в сентябре исполнится 38.



Столь тревожная ситуация делает укрепление обороны абсолютным приоритетом для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на летнее окно. Клуб готов перейти к активным действиям в этом направлении после обретения нового владельца, что должно случиться вот-вот.



Как сообщает The Telegraph, упомянутый список возглавляют Жюль Кунде из "Севильи" и Йошко Гвардиол и "РБ Лейпциг". Также в шорт-листе лондонцев значатся Пау Торрес из "Вильярреала" и Хосе Хименес из "Атлетико". Другие имена не называются.