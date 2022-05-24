"Челси" составил шорт-лист из восьми защитников

Жюль Кунде "Челси" составил список из восьми игроков по укреплению линии обороны грядущим летом.

"Челси" уже попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, которые уходят свободными агентами в "Реал" и "Барселону", соответственно.

Кроме того, под большим вопросом находится будущее капитана "синих" Сесара Аспиликуэты, а Тиаго Силве в сентябре исполнится 38.

Столь тревожная ситуация делает укрепление обороны абсолютным приоритетом для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на летнее окно. Клуб готов перейти к активным действиям в этом направлении после обретения нового владельца, что должно случиться вот-вот.

Как сообщает The Telegraph, упомянутый список возглавляют Жюль Кунде из "Севильи" и Йошко Гвардиол и "РБ Лейпциг". Также в шорт-листе лондонцев значатся Пау Торрес из "Вильярреала" и Хосе Хименес из "Атлетико". Другие имена не называются.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 797

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 24.05.2022 19:56 # takernotagiver
    Самый прикол - это сколько уйдет времени чтоб защита стала надежной

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  2. quavo 24.05.2022 19:49 # quavo
    Романьоли и Хименес збс варианты

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  3. dauren1993 24.05.2022 19:46 # dauren1993
    про Мбуямбу забыли?

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  4. negan 24.05.2022 19:45 # negan
    У нищебродси уже и бумаги нет, на шортах пишут.

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  5. jirrort 24.05.2022 19:44 # jirrort
    Как же он будет разъебывать...

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  6. makeewadim 24.05.2022 19:23 # makeewadim
    Томори продали, теперь ищут защ)))

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