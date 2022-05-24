"Челси" составил шорт-лист из восьми защитников
"Челси" составил список из восьми игроков по укреплению линии обороны грядущим летом.
"Челси" уже попрощался с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, которые уходят свободными агентами в "Реал" и "Барселону", соответственно.
Кроме того, под большим вопросом находится будущее капитана "синих" Сесара Аспиликуэты, а Тиаго Силве в сентябре исполнится 38.
Столь тревожная ситуация делает укрепление обороны абсолютным приоритетом для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на летнее окно. Клуб готов перейти к активным действиям в этом направлении после обретения нового владельца, что должно случиться вот-вот.
Как сообщает The Telegraph, упомянутый список возглавляют Жюль Кунде из "Севильи" и Йошко Гвардиол и "РБ Лейпциг". Также в шорт-листе лондонцев значатся Пау Торрес из "Вильярреала" и Хосе Хименес из "Атлетико". Другие имена не называются.
24.05.2022 19:00
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Последние комментарии:
Самый прикол - это сколько уйдет времени чтоб защита стала надежной
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Романьоли и Хименес збс варианты
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про Мбуямбу забыли?
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У нищебродси уже и бумаги нет, на шортах пишут.
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Как же он будет разъебывать...
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Томори продали, теперь ищут защ)))
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