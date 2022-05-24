"Вест Хэм" обратился к Лингарду

"Вест Хэм" сделал запрос насчет вингера Джесси Лингарда, чей контракт с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце июня.

Лингард блестяще отыграл за "Вест Хэм" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, забив девять голов и отдав пять результативных передач в 16 матчах.



С тех пор главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дважды пытался вернуть Джесси, но безуспешно. Как сообщает BBC, сейчас лондонский клуб предпринимает третью попытку.



Мойес решительно расстроен укрепить состав своей команды, которая в завершившемся сезоне остановилась в полуфинале Лиги Европы, а в Премьер-Лиге заняла только седьмое место, провалив концовку.