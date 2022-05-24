Джастин и Боуэн вызваны в сборную Англии

Защитник "Лестера" Джеймс Джастин и вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн оказались в числе 27 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Венгрии, Германии и Италии.

25-летний Боуэн выдающимся образом провел сезон 2021/22, забив 18 голов и отдав 13 результативных передач за "молотобойцев" во всех соревнованиях.



Как и Джаррод, 24-летний Джастин был приглашен в национальную команду впервые в своей карьере. Это впечатляющее достижение для игрока, который лишь несколько месяцев назад вернулся в строй после года отсутствия с тяжелой травмой колена.



Звезды "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд остались без вызова в сборную второй международный перерыв подряд.



В списке главного тренера англичан Гарета Саутгейта также не оказалось Эрика Дайера из "Тоттенхэма", Тайрона Мингса из "Астон Виллы" и Джордана Хендерсона из "Ливерпуля". Зато вернулись в обойму Фикайо Томори, Киран Триппьер, Кайл Уолкер и Калвин Филлипс.



Добавим, англичане сыграют с Венгрией (на выезде), Германией (на выезде), Италией (дома) и снова Венгрией (дома) 4, 7, 11 и 14 июня, соответственно.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Венгрии, Германии и Италии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Рис Джеймс ("Челси"), Джеймс Джастин ("Лестер"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, ("Манчестер Сити"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Бен Уайт ("Арсенал").



Полузащитники: Джуд Беллигем ("Боруссия Дортмунд"), Конор Галлахер ("Кристал Пэлас"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Рома"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (все — "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал").