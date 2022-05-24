Зума признал свою вину по жестокому обращению с животными

Курт Зума Защитник "Вест Хэма" Курт Зума признал свою вину по двум пунктам обвинения насчет жесткого обращения животными.

Напомним, в феврале в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Зума избивает свою кошку. Снимал процесс для своего Snapchat брат Курта Йоан, выступающий за "Дагенем энд Редбридж".

Еще накануне стартовал судебный процесс в отношении братьев Зума, иск которым предъявило Королевское общество защиты животных (RSPCA).

Сегодня оба брата свою вину признали. Оказывается, агрессия 27-летнего француза была вызвана тем, что домашний питомец испортил кресло в доме.

"Клянусь, я убью ее. Клянусь, я убью ее", — говорит про свою кошку Зума на видеозаписи, предоставленной прокурором.

Как сообщает ESPN, суд вынесет свой приговор 1 июня.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 16:00

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  1. high-malvern 24.05.2022 16:16 # high-malvern
    Сколько дают за угрозу убийства и нанесения телесных повреждений?

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  2. chr1s8rown 24.05.2022 16:08 # chr1s8rown
    На кастро этого гпенса

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