Зума признал свою вину по жестокому обращению с животными

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума признал свою вину по двум пунктам обвинения насчет жесткого обращения животными.

Напомним, в феврале в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Зума избивает свою кошку. Снимал процесс для своего Snapchat брат Курта Йоан, выступающий за "Дагенем энд Редбридж".



Еще накануне стартовал судебный процесс в отношении братьев Зума, иск которым предъявило Королевское общество защиты животных (RSPCA).



Сегодня оба брата свою вину признали. Оказывается, агрессия 27-летнего француза была вызвана тем, что домашний питомец испортил кресло в доме.



"Клянусь, я убью ее. Клянусь, я убью ее", — говорит про свою кошку Зума на видеозаписи, предоставленной прокурором.



Как сообщает ESPN, суд вынесет свой приговор 1 июня.