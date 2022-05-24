Зума признал свою вину по жестокому обращению с животными
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума признал свою вину по двум пунктам обвинения насчет жесткого обращения животными.
Напомним, в феврале в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Зума избивает свою кошку. Снимал процесс для своего Snapchat брат Курта Йоан, выступающий за "Дагенем энд Редбридж".
Еще накануне стартовал судебный процесс в отношении братьев Зума, иск которым предъявило Королевское общество защиты животных (RSPCA).
Сегодня оба брата свою вину признали. Оказывается, агрессия 27-летнего француза была вызвана тем, что домашний питомец испортил кресло в доме.
"Клянусь, я убью ее. Клянусь, я убью ее", — говорит про свою кошку Зума на видеозаписи, предоставленной прокурором.
Как сообщает ESPN, суд вынесет свой приговор 1 июня.
24.05.2022 16:00
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