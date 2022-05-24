Кейн спрашивал, вернется ли "Сити" за ним
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн узнавал у "Манчестер Сити", собираются ли "горожане" возобновить к нему интерес в ближайшее трансферное окно.
Достоверно известно, что прошлым летом "Сити" сделал несколько предложений о покупке Кейна, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал уход капитана сборной Англии.
По информации The Times, в феврале "Сити" и Кейн вновь установили контакт. Представители Харри обратились к "горожанам", чтобы узнать, вернутся ли те за их клиентом.
В ответ окружению Кейна было честно сказано, что теперь "Сити" всецело сосредоточен на переговорах с Эрлингом Холандом, чей переход из дортмундской "Боруссии" был подтвержден ранее в мае.
Даже если Кейн этого снова захочет, у него остается не так много вариантов, чтобы покинуть "Тоттенхэм" летом. Впрочем, попадание "шпор" в Лигу Чемпионов и новый улучшенный контракт могут подбодрить Харри.
24.05.2022 15:00
Просмотров: 495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Харри понимает, что не уйдет из Тоттенхэма. Это его дом, родная крепость! А он в ней КОРОЛЬ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий