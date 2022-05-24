Кейн спрашивал, вернется ли "Сити" за ним

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн узнавал у "Манчестер Сити", собираются ли "горожане" возобновить к нему интерес в ближайшее трансферное окно.

Достоверно известно, что прошлым летом "Сити" сделал несколько предложений о покупке Кейна, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал уход капитана сборной Англии.



По информации The Times, в феврале "Сити" и Кейн вновь установили контакт. Представители Харри обратились к "горожанам", чтобы узнать, вернутся ли те за их клиентом.



В ответ окружению Кейна было честно сказано, что теперь "Сити" всецело сосредоточен на переговорах с Эрлингом Холандом, чей переход из дортмундской "Боруссии" был подтвержден ранее в мае.



Даже если Кейн этого снова захочет, у него остается не так много вариантов, чтобы покинуть "Тоттенхэм" летом. Впрочем, попадание "шпор" в Лигу Чемпионов и новый улучшенный контракт могут подбодрить Харри.