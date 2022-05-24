Салиба хочет остаться в "Марселе"

Защитник Вильям Салиба передумал возвращаться в "Арсенал" и хочет остаться в "Марселе" на следующий сезон из-за Лиги Чемпионов.

Салиба выдающимся образом отыграл сезон 2021/22, на который "Арсенал" отправил его в аренду в "Марсель". Вильям пробился в сборную Франции и был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.



Кроме того, Салиба помог "Марселю" занять второе место в Лиге 1 и завоевать путевку в Лигу Чемпионов, тогда как "Арсенал" в элитный европейский турнир не попал, финишировав только пятым в Премьер-Лиге.



"Я хочу вернуться и сыграть в Лиге Чемпионов. Я никогда не играл там и хочу получить попробовать это", — приводит слова 21-летнего защитника Goal.



Добавим, в этом сезоне Салиба сыграл 51 матч за "Марсель" во всех соревнованиях, включая 36 в Лиге 1. При этом Вильям не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.