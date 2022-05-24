Салиба хочет остаться в "Марселе"
Защитник Вильям Салиба передумал возвращаться в "Арсенал" и хочет остаться в "Марселе" на следующий сезон из-за Лиги Чемпионов.
Салиба выдающимся образом отыграл сезон 2021/22, на который "Арсенал" отправил его в аренду в "Марсель". Вильям пробился в сборную Франции и был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.
Кроме того, Салиба помог "Марселю" занять второе место в Лиге 1 и завоевать путевку в Лигу Чемпионов, тогда как "Арсенал" в элитный европейский турнир не попал, финишировав только пятым в Премьер-Лиге.
"Я хочу вернуться и сыграть в Лиге Чемпионов. Я никогда не играл там и хочу получить попробовать это", — приводит слова 21-летнего защитника Goal.
Добавим, в этом сезоне Салиба сыграл 51 матч за "Марсель" во всех соревнованиях, включая 36 в Лиге 1. При этом Вильям не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
24.05.2022 14:00
Просмотров: 639
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Продлить контракт + отправить в аренду еще на сезон выглядит отличной опцией. Это очень полезный актив в перспективе, учитывая что сейчас в команде собрались одни пассивы
(ответить)
ехехе, михужло кликбейтер. там вырвали из контекста. он говорит, что не хочет проблем с Арсеналом, так что все ок
(ответить)
Ясен xyй не хочет возвращаться в эту голубятню вулвичскую.
(ответить)
Мало ли что он хочет. Есть цена, пускай Марсель раскашеливается и покупает. Никаких больше аренд.
(ответить)
Выбор между Марселем и ггшной педрильней очевиден
(ответить)
Ухеххехехееехееххехех
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий