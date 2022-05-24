Салиба хочет остаться в "Марселе"

Вильям Салиба Защитник Вильям Салиба передумал возвращаться в "Арсенал" и хочет остаться в "Марселе" на следующий сезон из-за Лиги Чемпионов.

Салиба выдающимся образом отыграл сезон 2021/22, на который "Арсенал" отправил его в аренду в "Марсель". Вильям пробился в сборную Франции и был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.

Кроме того, Салиба помог "Марселю" занять второе место в Лиге 1 и завоевать путевку в Лигу Чемпионов, тогда как "Арсенал" в элитный европейский турнир не попал, финишировав только пятым в Премьер-Лиге.

"Я хочу вернуться и сыграть в Лиге Чемпионов. Я никогда не играл там и хочу получить попробовать это", — приводит слова 21-летнего защитника Goal.

Добавим, в этом сезоне Салиба сыграл 51 матч за "Марсель" во всех соревнованиях, включая 36 в Лиге 1. При этом Вильям не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.


Метки Арсенал, Марсель, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. ben-arfa 24.05.2022 15:24 # ben-arfa
    Продлить контракт + отправить в аренду еще на сезон выглядит отличной опцией. Это очень полезный актив в перспективе, учитывая что сейчас в команде собрались одни пассивы

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  2. mixmaster 24.05.2022 14:35 # mixmaster
    ехехе, михужло кликбейтер. там вырвали из контекста. он говорит, что не хочет проблем с Арсеналом, так что все ок

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  3. geronimo 24.05.2022 14:27 # geronimo
    Ясен xyй не хочет возвращаться в эту голубятню вулвичскую.

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  4. nefer105 24.05.2022 14:16 # nefer105
    Мало ли что он хочет. Есть цена, пускай Марсель раскашеливается и покупает. Никаких больше аренд.

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  5. qess 24.05.2022 14:12 # qess
    Выбор между Марселем и ггшной педрильней очевиден

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  6. felix-the-cat 24.05.2022 14:09 # felix-the-cat
    Ухеххехехееехееххехех

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