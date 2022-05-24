"Тоттенхэм" пообещает Конте минимум шесть приобретений
"Тоттенхэм" планирует совершить минимум шесть приобретений летом, с помощью этого надеясь удержать своего главного тренера Антонио Конте.
После завоевания путевки в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона Конте довольно расплывчато высказался насчет своего будущего, которое, по его словам, зависит от переговоров с руководством клуба.
Конте явно намекал на то, что для продолжения работы ему нужна поддержка на трансферном рынке, и The Telegraph утверждает, что "шпоры" очень постараются удовлетворить Антонио.
Директор "Тоттенхэм" Фабио Паратичи вскоре отправится в Италию, чтобы окончательно согласовать с Конте список трансферных целей, который сейчас включает в себя защитников Алессандро Бастони, Глейсона Бремера, Джеда Спенса, полузащитников Кристиана Эриксена, Джеймса Уорд-Проуза, Калвина Филлипса и нападающего Габриэля Жезуса.
Издание добавляет, что Конте также хотел бы заполучить Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", однако трансфер вингера сборной Англии не выглядит реалистичным, учитывая стоимость и уровень зарплаты.
24.05.2022 13:00
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Купите игроков РУСОЁБУ!!! Он-то точно заслужил.
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ттх не заслуживает такого тренера
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Бастони - да!
Спенса - да!
Эриксена - ДА!
Уорд Прауза - нет!
Стерлинга - НЕТ!
Жезуса - нет!
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