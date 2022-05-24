"Тоттенхэм" пообещает Конте минимум шесть приобретений

"Тоттенхэм" планирует совершить минимум шесть приобретений летом, с помощью этого надеясь удержать своего главного тренера Антонио Конте.

После завоевания путевки в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона Конте довольно расплывчато высказался насчет своего будущего, которое, по его словам, зависит от переговоров с руководством клуба.



Конте явно намекал на то, что для продолжения работы ему нужна поддержка на трансферном рынке, и The Telegraph утверждает, что "шпоры" очень постараются удовлетворить Антонио.



Директор "Тоттенхэм" Фабио Паратичи вскоре отправится в Италию, чтобы окончательно согласовать с Конте список трансферных целей, который сейчас включает в себя защитников Алессандро Бастони, Глейсона Бремера, Джеда Спенса, полузащитников Кристиана Эриксена, Джеймса Уорд-Проуза, Калвина Филлипса и нападающего Габриэля Жезуса.



Издание добавляет, что Конте также хотел бы заполучить Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", однако трансфер вингера сборной Англии не выглядит реалистичным, учитывая стоимость и уровень зарплаты.