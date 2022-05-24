"Тоттенхэм" пообещает Конте минимум шесть приобретений

Антонио Конте "Тоттенхэм" планирует совершить минимум шесть приобретений летом, с помощью этого надеясь удержать своего главного тренера Антонио Конте.

После завоевания путевки в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона Конте довольно расплывчато высказался насчет своего будущего, которое, по его словам, зависит от переговоров с руководством клуба.

Конте явно намекал на то, что для продолжения работы ему нужна поддержка на трансферном рынке, и The Telegraph утверждает, что "шпоры" очень постараются удовлетворить Антонио.

Директор "Тоттенхэм" Фабио Паратичи вскоре отправится в Италию, чтобы окончательно согласовать с Конте список трансферных целей, который сейчас включает в себя защитников Алессандро Бастони, Глейсона Бремера, Джеда Спенса, полузащитников Кристиана Эриксена, Джеймса Уорд-Проуза, Калвина Филлипса и нападающего Габриэля Жезуса.

Издание добавляет, что Конте также хотел бы заполучить Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", однако трансфер вингера сборной Англии не выглядит реалистичным, учитывая стоимость и уровень зарплаты.


Метки Конте, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 13:00

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  1. jirrort 24.05.2022 13:29 # jirrort
    Купите игроков РУСОЁБУ!!! Он-то точно заслужил.

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  2. bangladesh 24.05.2022 13:18 # bangladesh
    ттх не заслуживает такого тренера

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  3. slavaukraine 24.05.2022 13:03 # slavaukraine
    Бастони - да!
    Спенса - да!
    Эриксена - ДА!
    Уорд Прауза - нет!
    Стерлинга - НЕТ!
    Жезуса - нет!

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