Филлипс — цель номер один "Сити" на замену Фернандиньо

"Манчестер Сити" избрал полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса целью номер один на замену своему капитану Фернандиньо.

В минувшее воскресенье Фернандиньо отпраздновал свой пятый титул Премьер-Лиги за девять лет выступлений на "Этихад".



На столь высокой ноту Фернандиньо завершил свою карьеру в "Сити" — о том, что 37-летний бразилец уходит из клуба в конце сезона, было объявлено заранее.



По информации Daily Mail, больше всего "горожане" хотят пригласить на место уходящего игрока 26-летнего Филлипса, чей "Лидс" только в последнем туре спасся от вылета из Премьер-Лиги.



Ожидается, что "Сити" приложит серьезные усилия для приобретения Калвина в ближайшие недели.