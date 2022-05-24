Филлипс — цель номер один "Сити" на замену Фернандиньо
"Манчестер Сити" избрал полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса целью номер один на замену своему капитану Фернандиньо.
В минувшее воскресенье Фернандиньо отпраздновал свой пятый титул Премьер-Лиги за девять лет выступлений на "Этихад".
На столь высокой ноту Фернандиньо завершил свою карьеру в "Сити" — о том, что 37-летний бразилец уходит из клуба в конце сезона, было объявлено заранее.
По информации Daily Mail, больше всего "горожане" хотят пригласить на место уходящего игрока 26-летнего Филлипса, чей "Лидс" только в последнем туре спасся от вылета из Премьер-Лиги.
Ожидается, что "Сити" приложит серьезные усилия для приобретения Калвина в ближайшие недели.
24.05.2022 12:00
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