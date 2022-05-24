Невеш может заменить Де Йонга в "Барселоне"
"Барселона" начала готовиться к расставанию с Френки Де Йонгом, присмотрев Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" на замену голландскому полузащитнику.
Де Йонг является одной из ведущих трансферных целей нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага. Также Френки сватают в "Манчестер Сити".
Наставник "Барселоны" Хави уже сказал, что хочет сохранить Де Йонга, но признал, что тяжелая финансовая ситуация может заставить его клуб подать Френки.
Как сообщает ESPN, клуб с "Ноу Камп" уже подыскивает замену Де Йонгу, приметив на эту роль упомянутого Невеша и Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".
Сам Рубен открыт к отъезду с "Молинью" этим летом и надеется, что его агент Жорже Мендеш подыщет ему топ-клуб.
24.05.2022 11:00
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cum to FENERBAHCE
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Давай к нам в Сити переходи, бро)
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