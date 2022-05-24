Райс не покинет "Вест Хэм" летом

Полузащитник Деклан Райс смирился с тем, что не покинет "Вест Хэм" в летнее трансферное окно.

Ранее в этом сезоне Райс отклонил несколько предложений о новом контракте от "Вест Хэма", который был готов сделать Деклана своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен.



23-летний игрок сборной Англии назывался трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед", а также его сватали в "Манчестер Сити" и "Челси".



Однако Daily Mirror утверждает, что боссы "Вест Хэма" заняли твердую позицию и исключат продажу Райса этим летом, а сам Деклан не собирается требовать своего трансфера.



Райс вполне счастлив в "Вест Хэме" и не горит желанием рисковать своим местом в национальной команде в преддверии стартующего в ноябре Чемпионата Мира в Катаре.