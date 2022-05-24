Сделка по "Челси" будет одобрена сегодня

Тодд Бели Британское правительство должно одобрить сделку по приобретению "Челси" консорциумом Тодда Бели в ближайшие 24 часа.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сделка стоимостью 4.25 млрд. фунтов находится под угрозой срыва из-за разногласий властей и нынешнего владельца клуба Романа Абрамовича насчет ее структуры.

Однако сейчас Sky Sports стало известно о том, что сторонам удалось совершить прорыв в переговорах. Правительство получило гарантии, что Абрамович не извлечет выгоды с продажи "Челси", несмотря на то, что "синие" по-прежнему должны ему 1.6 млрд. фунтов.

Предполагается, что деньги Бели и партнеров будут переведены на замороженный банковский счет, контролируемый правительством.

Абрамович находится не только под британскими, но и под европейскими санкциями, поэтому для заключения сделки Роману — как гражданину Португалии — также требуется разрешение португальских властей. Оное тоже ожидается сегодня.

Таким образом, "Челси" успевает обрести нового владельца до 31 мая, когда истекает специальная лицензия, позволяющая лондонскому клубу выполнять базовые функции, вопреки санкциям.


Метки Абрамович, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 24.05.2022 10:00 # sexan
    Там слухи пошли, что Бели хочет купить Неймара. Вот он точно нах не нужен.

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  2. jirrort 24.05.2022 09:31 # jirrort
    НОВАЯ ЭРА УЖЕ СОВСЕМ БЛИЗКО! ИМПЕРАТОРЫ СТАНУТ ТОЛЬКО СИЛЬНЕЕ!!!

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  3. chelsea-69 24.05.2022 09:16 # chelsea-69
    Слава Роману! Абрамовичу Слава!

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