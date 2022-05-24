Сделка по "Челси" будет одобрена сегодня

Британское правительство должно одобрить сделку по приобретению "Челси" консорциумом Тодда Бели в ближайшие 24 часа.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сделка стоимостью 4.25 млрд. фунтов находится под угрозой срыва из-за разногласий властей и нынешнего владельца клуба Романа Абрамовича насчет ее структуры.



Однако сейчас Sky Sports стало известно о том, что сторонам удалось совершить прорыв в переговорах. Правительство получило гарантии, что Абрамович не извлечет выгоды с продажи "Челси", несмотря на то, что "синие" по-прежнему должны ему 1.6 млрд. фунтов.



Предполагается, что деньги Бели и партнеров будут переведены на замороженный банковский счет, контролируемый правительством.



Абрамович находится не только под британскими, но и под европейскими санкциями, поэтому для заключения сделки Роману — как гражданину Португалии — также требуется разрешение португальских властей. Оное тоже ожидается сегодня.



Таким образом, "Челси" успевает обрести нового владельца до 31 мая, когда истекает специальная лицензия, позволяющая лондонскому клубу выполнять базовые функции, вопреки санкциям.