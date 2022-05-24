"Реал" планирует купить Стерлинга за 50 млн. фунтов

"Реал" хочет приобрести вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и готов потратить на это 50 миллионов фунтов.

"Реал" имеет давний интерес к Стерлингу, и кажется, что сейчас наилучший момент для покупки 27-летнего игрока сборной Англии.



Дело в том, что Стерлинг вступает в заключительные 12 месяцев по своему контракту, и "Сити" не может предложить Рахиму сильно больше тех 350,000 фунтов в неделю, которые он зарабатывает сейчас.



Как утверждает Daily Star, желание "Реала" заполучить Стерлинга только окрепло после того, как испанский гранд проиграл борьбу "Сити" за Эрлинга Холанда и не смог убедить Килиана Мбаппе оставить ПСЖ.



Добавим, прежде экс-вингер "Ливерпуля" открыто рассуждал о своем желании однажды поиграть за рубежом.