Мбаппе подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем"

Килиан Мбаппе Нападающий Килиан Мбаппе подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем" до подписания нового контракта с ПСЖ.

В минувший уикенд Мбаппе шокировал "Реал", отказавшись переезжать в Мадрид свободным агентом и вместо этого заключив новый трехлетний контракт в Париже зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.

23-летний француз признается, что выбирал между двумя клубами, ранее отбросив вариант с "Ливерпулем", за который болеет его мама.

"Мы маленько общались, но не слишком много".

"Я разговаривал с "Ливерпулем", потому что это любимый клуб моей мамы, моя мама любит "Ливерпуль". Я не знаю, почему, вы должны спросить ее!"

"Это хороший клуб, и мы пересекались с ними пять лет назад. Я пересекался с ними, выступая за "Монако". Это большой клуб".

"Конечно, в конце концов это был выбор между "Реалом" и ПСЖ", — сообщил Мбаппе The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2022 07:00

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  1. meshuggah 24.05.2022 07:26 # meshuggah
    вообщем мамку мбаппе могут только подписать)

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  2. bangladesh 24.05.2022 07:18 # bangladesh
    мбаппе продался, минус футболист

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