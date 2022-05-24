Мбаппе подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем"
Нападающий Килиан Мбаппе подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем" до подписания нового контракта с ПСЖ.
В минувший уикенд Мбаппе шокировал "Реал", отказавшись переезжать в Мадрид свободным агентом и вместо этого заключив новый трехлетний контракт в Париже зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.
23-летний француз признается, что выбирал между двумя клубами, ранее отбросив вариант с "Ливерпулем", за который болеет его мама.
"Мы маленько общались, но не слишком много".
"Я разговаривал с "Ливерпулем", потому что это любимый клуб моей мамы, моя мама любит "Ливерпуль". Я не знаю, почему, вы должны спросить ее!"
"Это хороший клуб, и мы пересекались с ними пять лет назад. Я пересекался с ними, выступая за "Монако". Это большой клуб".
"Конечно, в конце концов это был выбор между "Реалом" и ПСЖ", — сообщил Мбаппе The Telegraph.
24.05.2022 07:00
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вообщем мамку мбаппе могут только подписать)
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мбаппе продался, минус футболист
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