Нападающий Килиан Мбаппе подтвердил, что вел переговоры с "Ливерпулем" до подписания нового контракта с ПСЖ.

В минувший уикенд Мбаппе шокировал "Реал", отказавшись переезжать в Мадрид свободным агентом и вместо этого заключив новый трехлетний контракт в Париже зарплатой в 650,000 фунтов в неделю.



23-летний француз признается, что выбирал между двумя клубами, ранее отбросив вариант с "Ливерпулем", за который болеет его мама.



"Мы маленько общались, но не слишком много".



"Я разговаривал с "Ливерпулем", потому что это любимый клуб моей мамы, моя мама любит "Ливерпуль". Я не знаю, почему, вы должны спросить ее!"



"Это хороший клуб, и мы пересекались с ними пять лет назад. Я пересекался с ними, выступая за "Монако". Это большой клуб".



"Конечно, в конце концов это был выбор между "Реалом" и ПСЖ", — сообщил Мбаппе The Telegraph.