Светская хроника за вторник

Маркос Алонсо рвется в "Барселону". "Арсенал" предложит 25 миллионов фунтов за Юри Тилеманса. Криштиану Роналду не дал "Манчестер Юнайтед" назначить Антонио Конте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Заключив новый контракт с Килианом Мбаппе, ПСЖ выбыл из борьбы за Садио Мане, что дает преимущество "Баварии" в борьбе за нападающего "Ливерпуля". (Sky Sport Deutschland)



"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 42 миллиона фунтов за нападающего "Вильярреала" Пау Торреса. (Marca)



Защитник Маркос Алонсо уже договорился с "Барселоной" и теперь попросит "Челси" отпустить его из клуба. (Sport)



"Барселона" представит защитника "Челси" Андреаса Кристенсена в качестве своего новичка со дня на день. (AS)



"Тоттенхэм" готовится предложить 25 млн. фунтов за вингера "Айнтрахта" Филипа Костича. (Daily Express)



Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс — одна из приоритетных трансферных целей "Арсенала" на лето. "Канониры" готовятся предложить 25 млн. фунтов за бельгийца. (The Telegraph)



"Арсенал" постарается продать до семи игроков первой команды летом, включая Бернда Лено и Эктора Беллерина. (The Sun)



"Ювентус" активизировал свой интерес к защитнику "Арсенала" Габриэлю. (Daily Mirror)



"Лидс" близок к покупке полузащитника "Ред Булл" и сборной США Брендена Ааронсона за 23 млн. фунтов. (The Times)



"Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Эвертон" хотят заполучить полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Daily Star)



"Эвертон" манит защитника Джеймса Тарковски, покидающего клуб свободным агентом, зарплатой в 120,000 фунтов в неделю. (Football Insider)



"Ньюкасл" следит за крайним защитником "Атлетико" Ренаном Лоди. (The Chronicle)



Три клуба Премьер-Лиги обратились к полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену. (Fabrizio Romano)



Другое



Нападающий Криштиану Роналду заблокировал назначение Антонио Конте главным тренером "Юнайтед" ранее в этом сезоне. (Manchester Evening News)



Завершивший карьеру рефери в поле Майк Дин завел инстаграм. (Daily Mail)



Защитнику "Вест Хэма" Курту Зума были предъявлены обвинения по трем пунктам касательно жестокого обращения с животными. (Sky Sports)



Вокалист Oasis Лиам Галлахер получил рассечение лица, головами столкнувшись с отцом Рубена Диаша, когда оба праздновали победный гол "Манчестер Сити" против "Астон Виллы" в минувший уикенд. (The Sun)



Вингер "Лидса" Рафинья прошел все поле на коленях после матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Брентфорда". (The Sun)



Бывший защитник "Юнайтед" Маркос Рохо выкурил "косячок", сидя на футбольном поле в окружении семьи и детей. (Manchester Evening News)