Светская хроника за вторник
Маркос Алонсо рвется в "Барселону". "Арсенал" предложит 25 миллионов фунтов за Юри Тилеманса. Криштиану Роналду не дал "Манчестер Юнайтед" назначить Антонио Конте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Заключив новый контракт с Килианом Мбаппе, ПСЖ выбыл из борьбы за Садио Мане, что дает преимущество "Баварии" в борьбе за нападающего "Ливерпуля". (Sky Sport Deutschland)
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 42 миллиона фунтов за нападающего "Вильярреала" Пау Торреса. (Marca)
Защитник Маркос Алонсо уже договорился с "Барселоной" и теперь попросит "Челси" отпустить его из клуба. (Sport)
"Барселона" представит защитника "Челси" Андреаса Кристенсена в качестве своего новичка со дня на день. (AS)
"Тоттенхэм" готовится предложить 25 млн. фунтов за вингера "Айнтрахта" Филипа Костича. (Daily Express)
Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс — одна из приоритетных трансферных целей "Арсенала" на лето. "Канониры" готовятся предложить 25 млн. фунтов за бельгийца. (The Telegraph)
"Арсенал" постарается продать до семи игроков первой команды летом, включая Бернда Лено и Эктора Беллерина. (The Sun)
"Ювентус" активизировал свой интерес к защитнику "Арсенала" Габриэлю. (Daily Mirror)
"Лидс" близок к покупке полузащитника "Ред Булл" и сборной США Брендена Ааронсона за 23 млн. фунтов. (The Times)
"Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Эвертон" хотят заполучить полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (Daily Star)
"Эвертон" манит защитника Джеймса Тарковски, покидающего клуб свободным агентом, зарплатой в 120,000 фунтов в неделю. (Football Insider)
"Ньюкасл" следит за крайним защитником "Атлетико" Ренаном Лоди. (The Chronicle)
Три клуба Премьер-Лиги обратились к полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену. (Fabrizio Romano)
Другое
Нападающий Криштиану Роналду заблокировал назначение Антонио Конте главным тренером "Юнайтед" ранее в этом сезоне. (Manchester Evening News)
Завершивший карьеру рефери в поле Майк Дин завел инстаграм. (Daily Mail)
Защитнику "Вест Хэма" Курту Зума были предъявлены обвинения по трем пунктам касательно жестокого обращения с животными. (Sky Sports)
Вокалист Oasis Лиам Галлахер получил рассечение лица, головами столкнувшись с отцом Рубена Диаша, когда оба праздновали победный гол "Манчестер Сити" против "Астон Виллы" в минувший уикенд. (The Sun)
Вингер "Лидса" Рафинья прошел все поле на коленях после матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Брентфорда". (The Sun)
Бывший защитник "Юнайтед" Маркос Рохо выкурил "косячок", сидя на футбольном поле в окружении семьи и детей. (Manchester Evening News)
24.05.2022 06:00
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Кристина дура, сейчас бы в ЛЧ играли.
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https://pikabu.ru/story/vsu_i_zhiteli_doma_9134802#comments
Доблестные защитники украины выгоняют из своих домов тех, кого поклялись защищать, чтобы стрелять из этого дома...
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Добрые сырники уважаемые фапловчане!
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Прикольно каклы думают, что меня куда-то макнули) конечно, я как и сосидж, считал, что не будет никакой войны и это тупо. Но после того, как все мы увидели, во что превратилась украина и насколько глубоко она подверглась порче коричневой чумы - это было правильное решение.)
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Слава Украине!
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Всем доброго утра и хорошего дня. Ватники на бутылке им не относится.
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