"Астон Вилла" вступила в переговоры с Тарковски

"Астон Вилла" вступила в переговоры с защитником "Бернли" Джеймсом Тарковски.

О том, что Тарковски покинет "Терф Мур" в конце сезона, стало известно еще до того, как "Бернли" оформил вылет из Премьер-Лиги.



Дело в том, что 29-летний англичанин отказался от нового контракта и теперь уходит свободным агентом из "Бернли", за который он выступал с 2016 года.



По информации Sky Sports, "Вилла", в понедельник подписавшая свободным агентом полузащитника Бубакара Камара, уже общается с Тарковски, однако Джеймс вызывает интерес у ряда других клубов Премьер-Лиги.



Согласно слухам, Тарковски также хотят "Фулхэм" и "Эвертон", причем последние готовы платить Джеймсу 90,000 фунтов в неделю.