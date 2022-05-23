Тиаго Силва готов задержаться в "Челси" до 2024 года
Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что следующий сезон может не стать его последним в лондонском клубе.
Силва снял неопределенность насчет своего будущего еще в январе, продлив свой контракт на сезон 2022/23.
В этой кампании Тиаго сыграл 48 матчей за "Челси" во всех соревнованиях и на пенсию даже не собирается. 37-летний бразилец все еще надеется исполнить одну большую мечту с "синими" — выиграть Премьер-Лигу.
"Это странно. Ты приходишь на один сезон и не знаешь, что случится, потому что люди смотрят на тебя и испытывают сомнения из-за твоего возраста".
"Я с радостью согласился на второй сезон, теперь — на третий. И кто знает — может быть, после этого будет и четвертый!"
"Я счастлив здесь, моя семья счастлива, и это очень помогает, когда я ступаю за пределы футбольного поля. Мне хорошо в Лондоне. Я чувствую себя здесь как дома".
"Даже когда я впервые оказался в Лондоне, то сразу почувствовал себя дома внутри стадиона, почувствовал любовь фанатов в социальных сетях, и с тех пор это не изменилось. Мы играем хорошо, когда чувствуем себя как дома".
"Я побеждал в каждой национальной лиге, в которой прежде выступал, и Премьер-Лига не должна стать исключением, как мне кажется. Я действительно хочу ее выиграть".
"Мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, и теперь я помышляю о Премьер-Лиге. Я не отбрасываю никакие другие соревнования, но Премьер-Лига — то, которое я по-настоящему хочу выиграть", — приводит слова Силвы The Independent.
23.05.2022 23:00
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Удивительно, как не самый габаритный и физически одаренный бразилец выдерживает по 50 матчей в Англии, когда его ровесники и партнеры по полиции уже как года 3-4 назад тупо завершили карьеру. Респект Тиаго и уважуха физиотерапевтам «синих»
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