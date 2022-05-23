Стюарт Пирс покинул "Вест Хэм"

Стюарт Пирс покинул должность ассистента главного тренера "Вест Хэма".

Пирс ассистировал Дэвиду Мойесу в "Вест Хэме" с августа 2020, а также во второй половине сезона 2017/18, когда они спасли "молотобойцев" от вылета из Премьер-Лиги, но не получили новые контракты.



На сей раз Пирс уходит по собственной инициативе, объясняя это стремлением к "другим возможностям и вызовам".



"Мы благодарим Стюарта за его упорную работу и самоотверженность на протяжении двух последних лет. Он оказывал огромную помощь мне и команде и был популярной фигурой, по которой бы будем скучать на тренировочной базе. От лица всех игроков и персонала я желаю ему всех успехов в будущем", — сообщил Мойес на прощание.



Добавим, что 60-летнему англичанину по прозвищу "Псих" также довелось выступать за "Вест Хэм" в качестве игрока — с 1999 по 2000 год.