Представители Тимбера прибыли в Англию

Юрриен Тимбер Представители защитника "Аякса" Юрриена Тимбера прибыли в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед".

22-летний Тимбер является продуктом знаменитой академии "Аякса". Юрриен добился впечатляющего прогресса после своего дебюта за амстердамцев в марте 2020.

В этот сезоне Тимбер помог "Аяксу" Эрика Тен Хага завоевать титул Эредивизии, и теперь новый главный тренер "Юнайтед" хочет забрать Юрриена с собой.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на голландский источник, прямо сейчас представители Тимбера находятся в Англии и общаются с "Юнайтед". Однако Юрриен пока не договорился с "красными дьяволами" и также имеет другие варианты.

Помимо центра обороны, Тимбер также способен сыграть правого защитника, что было бы очень кстати для Тен Хага, который, если верить слухам, готов избавиться от Аарона Ван-Биссаки.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 622



Поиск: