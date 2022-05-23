Представители Тимбера прибыли в Англию

Представители защитника "Аякса" Юрриена Тимбера прибыли в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед".

22-летний Тимбер является продуктом знаменитой академии "Аякса". Юрриен добился впечатляющего прогресса после своего дебюта за амстердамцев в марте 2020.



В этот сезоне Тимбер помог "Аяксу" Эрика Тен Хага завоевать титул Эредивизии, и теперь новый главный тренер "Юнайтед" хочет забрать Юрриена с собой.



Как сообщает Daily Express со ссылкой на голландский источник, прямо сейчас представители Тимбера находятся в Англии и общаются с "Юнайтед". Однако Юрриен пока не договорился с "красными дьяволами" и также имеет другие варианты.



Помимо центра обороны, Тимбер также способен сыграть правого защитника, что было бы очень кстати для Тен Хага, который, если верить слухам, готов избавиться от Аарона Ван-Биссаки.