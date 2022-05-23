Виейра не накажут за то, что он пнул фаната
Мерсисайдская полиция решила не предъявлять обвинений главному тренеру "Кристал Пэлас" Патрику Виейра касательно инцидента после матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
Напомним, в прошлый четверг "Эвертон" нанес поражение "Пэлас" со счетом 3:2, благодаря чему продлил прописку в Премьер-Лиге.
После финального свистка фанаты "ирисок" рванули с трибун "Гудисон Парк" на футбольное поле, а один из болельщиков принялся задирать Виейра, получив серьезный отпор.
Ходили разговоры, что против Патрика могут завести уголовное дело, однако после изучения записей с камер видеонаблюдения, опроса свидетелей и обоих причастных лиц местная полиция решила, что пинок экс-хавбека "Арсенала" останется без последствий.
23.05.2022 20:00
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Какие на... уй обвинения?! Подумаешь пнул какого-то белого ублюдка. Black Lives Matter!
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Лэмпса пинают все кому не лень.
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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