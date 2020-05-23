Бенжамен Менди не признал свою вину в суде

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не признал свою вину ни по одному из девяти пунктов обвинения.

Напомним, Менди были предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая семь случаев изнасилования.

Предполагаемый соучастник 27-летнего француза Луи Саа Маттури обвиняется аж по 12 пунктам, включая восемь изнасилований.

В понедельник двое мужчин, которые были выпущены под залог после нескольких месяцев в тюрьме, явились в Королевский суд Честера, полностью отвергнув свою вину, сообщает BBC.

Основной судебный процесс по делу Менди и Маттури стартует 25 июля.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. empry 23.05.2022 18:20 # empry
    Надо же было так карьеру заруинить и ладно бы серьёзная причина. Лёгкие деньги и слава не всегда идут на пользу.

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  2. liverbro 23.05.2022 18:05 # liverbro
    Сейчас жополиз сруманк будет насильника защищать))вот такая вот лицемерная страпоновская сучка;)

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