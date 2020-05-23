Бенжамен Менди не признал свою вину в суде

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не признал свою вину ни по одному из девяти пунктов обвинения.

Напомним, Менди были предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая семь случаев изнасилования.



Предполагаемый соучастник 27-летнего француза Луи Саа Маттури обвиняется аж по 12 пунктам, включая восемь изнасилований.



В понедельник двое мужчин, которые были выпущены под залог после нескольких месяцев в тюрьме, явились в Королевский суд Честера, полностью отвергнув свою вину, сообщает BBC.



Основной судебный процесс по делу Менди и Маттури стартует 25 июля.