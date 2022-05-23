Тен Хаг рассчитывает на Магуайра и Роналду

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что рассчитывает на защитника Харри Магуайра и нападающего Криштиану Роналду в следующем сезоне.

В этом сезоне к игре и лидерским качествам Магуайра было немало вопросов, и в прессе даже появились слухи, что Тен Хаг может избавиться от Харри.



Также связывают с уходом из "Юнайтед" и Роналду, хотят тот и вернулся в Манчестер только прошлым летом, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Однако Тен Хаг рассчитывает на обоих.



"Следующий сезон будет другим сезоном, а он (Магуайр) отличный игрок. Он уже многого достиг, а также оказал большую помощь "Манчестер Юнайтед". Я предвкушаю совместную работу с ним".



"Подходит ли Роналду для моего проекта? Конечно. Что он нам даст? Голы! Сперва я поговорю с самим Роналду, прежде чем буду обсуждать его с вами", — сообщил Тен Хаг MUTV.