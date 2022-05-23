Тен Хаг рассчитывает на Магуайра и Роналду

Харри Магуайр и Криштиану Роналду Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что рассчитывает на защитника Харри Магуайра и нападающего Криштиану Роналду в следующем сезоне.

В этом сезоне к игре и лидерским качествам Магуайра было немало вопросов, и в прессе даже появились слухи, что Тен Хаг может избавиться от Харри.

Также связывают с уходом из "Юнайтед" и Роналду, хотят тот и вернулся в Манчестер только прошлым летом, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Однако Тен Хаг рассчитывает на обоих.

"Следующий сезон будет другим сезоном, а он (Магуайр) отличный игрок. Он уже многого достиг, а также оказал большую помощь "Манчестер Юнайтед". Я предвкушаю совместную работу с ним".

"Подходит ли Роналду для моего проекта? Конечно. Что он нам даст? Голы! Сперва я поговорю с самим Роналду, прежде чем буду обсуждать его с вами", — сообщил Тен Хаг MUTV.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. whitecolor 23.05.2022 17:37 # whitecolor
    Чтобы не съебали как Дэн этот

    (ответить)

  2. liverbro 23.05.2022 17:19 # liverbro
    Отлично!Харри холодильник может стоять на поле и морозиться!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: