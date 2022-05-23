"Тоттенхэм" готов поспорить с "Арсеналом" за Жезуса

"Тоттенхэм" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего Габриэля Жезуса.

Заручившись услугами Эрлинга Холанда на следующий сезон, "Сити" может со спокойной душой отпустить Жезуса и этим отбить часть своих затрат на бомбардира дортмундской "Боруссии".



До сих пор главным претендентом на Жезуса считался "Арсенал", чьи главный тренер Микель Арета и технический директор Эду ранее поработали с Габриэлем в "Сити" и сборной Бразилии, соответственно.



Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что в услугах Жезуса также заинтересован "Тоттенхэм". И у "шпор" есть преимущество над "Арсеналом" в виде Лиги Чемпионов.



Жезус способен сыграть как центрального форварда, так и флангового нападающего, поэтому его переход в "Тоттенхэм" не означал бы, что 25-летний бразилец будет исключительно дублером Харри Кейна.