"Тоттенхэм" готов поспорить с "Арсеналом" за Жезуса
"Тоттенхэм" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего Габриэля Жезуса.
Заручившись услугами Эрлинга Холанда на следующий сезон, "Сити" может со спокойной душой отпустить Жезуса и этим отбить часть своих затрат на бомбардира дортмундской "Боруссии".
До сих пор главным претендентом на Жезуса считался "Арсенал", чьи главный тренер Микель Арета и технический директор Эду ранее поработали с Габриэлем в "Сити" и сборной Бразилии, соответственно.
Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что в услугах Жезуса также заинтересован "Тоттенхэм". И у "шпор" есть преимущество над "Арсеналом" в виде Лиги Чемпионов.
Жезус способен сыграть как центрального форварда, так и флангового нападающего, поэтому его переход в "Тоттенхэм" не означал бы, что 25-летний бразилец будет исключительно дублером Харри Кейна.
23.05.2022 16:00
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По итогу пасасут что те, что другие.
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