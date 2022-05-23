Бубакар Камара переходит в "Астон Виллу"

Бубакар Камара "Астон Вилла" заполучила полузащитника "Марселя" и сборной Франции Бубакара Камара на правах свободного агента.

22-летний Камара является воспитанником "Марселя", которому он помог завершить этот сезон на втором месте в Лиге 1 и добраться до 1/2 финала Лиги Европы.

Однако Бубакар, которого также сватали в "Манчестер Юнайтед", отказался продлить сотрудничество с родным клубом и теперь продолжит карьеру в "Вилле", с которой он согласовал контракт до 2027 года.

"Я рад, что мы смогли привлечь одного из самых многообещающих молодых талантов в европейском футболе. У нас есть очень четкий план, как сделать нашу команду сильнее, и Буба является важной частью этого", — сообщил главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард.


Метки Астон Вилла, Камара, Марсель, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 510

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 23.05.2022 16:01 # wolfsmensch
    следующий сезон должен показать чего на самом деле стоит СтивиДжи как тренер!
    я же пожелаю удачи)
    пс. Буба пускай за Мавританию играет

    (ответить)

  2. liverbro 23.05.2022 15:54 # liverbro
    Вау!молодой,перспективный и бесплатный!)давай Стиви,жги!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: