Бубакар Камара переходит в "Астон Виллу"
"Астон Вилла" заполучила полузащитника "Марселя" и сборной Франции Бубакара Камара на правах свободного агента.
22-летний Камара является воспитанником "Марселя", которому он помог завершить этот сезон на втором месте в Лиге 1 и добраться до 1/2 финала Лиги Европы.
Однако Бубакар, которого также сватали в "Манчестер Юнайтед", отказался продлить сотрудничество с родным клубом и теперь продолжит карьеру в "Вилле", с которой он согласовал контракт до 2027 года.
"Я рад, что мы смогли привлечь одного из самых многообещающих молодых талантов в европейском футболе. У нас есть очень четкий план, как сделать нашу команду сильнее, и Буба является важной частью этого", — сообщил главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард.
23.05.2022 15:00
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Последние комментарии:
следующий сезон должен показать чего на самом деле стоит СтивиДжи как тренер!
я же пожелаю удачи)
пс. Буба пускай за Мавританию играет
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Вау!молодой,перспективный и бесплатный!)давай Стиви,жги!
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