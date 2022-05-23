Бубакар Камара переходит в "Астон Виллу"

"Астон Вилла" заполучила полузащитника "Марселя" и сборной Франции Бубакара Камара на правах свободного агента.

22-летний Камара является воспитанником "Марселя", которому он помог завершить этот сезон на втором месте в Лиге 1 и добраться до 1/2 финала Лиги Европы.



Однако Бубакар, которого также сватали в "Манчестер Юнайтед", отказался продлить сотрудничество с родным клубом и теперь продолжит карьеру в "Вилле", с которой он согласовал контракт до 2027 года.



"Я рад, что мы смогли привлечь одного из самых многообещающих молодых талантов в европейском футболе. У нас есть очень четкий план, как сделать нашу команду сильнее, и Буба является важной частью этого", — сообщил главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард.