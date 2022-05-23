"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиу Карвалью

Фабиу Карвалью "Ливерпуль" официально объявил о переходе в клуб вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

Карвалью присоединится к "Ливерпулю" 1 июля, когда истечет его контракт с "Фулхэмом". И хотя Фабиу перейдет к "красным" как свободный агент, "дачники" все равно получат компенсацию — за воспитание игрока.

По информации BBC, "Ливерпуль" заплатит 5 миллионов фунтов сразу, а еще 2.7 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Также победителям Чемпионшипа положено 20% с последующей перепродажи игрока "красными".

19-летний португалец, поигравший за юношеские сборные Англии, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в этом триумфальном для "Фулхэма" сезоне.

"Ливерпуль" пытался согласовать покупку Карвалью еще в зимнее окно, планируя оставить Фабиу у "дачников" до конца сезона на правах аренды, но не успел оформить сделку до дедлайна.


Метки Карвалью, Ливерпуль, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 14:00

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  1. electric 23.05.2022 14:51 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  2. quavo 23.05.2022 14:38 # quavo
    вот и топ трансферы подьехали

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  3. bangladesh 23.05.2022 14:21 # bangladesh
    Я рад любому новичку! YNWA

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  4. slash-lfc 23.05.2022 14:00 # slash-lfc
    Нармуль-нармуль

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