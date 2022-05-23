"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиу Карвалью

"Ливерпуль" официально объявил о переходе в клуб вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.

Карвалью присоединится к "Ливерпулю" 1 июля, когда истечет его контракт с "Фулхэмом". И хотя Фабиу перейдет к "красным" как свободный агент, "дачники" все равно получат компенсацию — за воспитание игрока.



По информации BBC, "Ливерпуль" заплатит 5 миллионов фунтов сразу, а еще 2.7 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Также победителям Чемпионшипа положено 20% с последующей перепродажи игрока "красными".



19-летний португалец, поигравший за юношеские сборные Англии, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в этом триумфальном для "Фулхэма" сезоне.



"Ливерпуль" пытался согласовать покупку Карвалью еще в зимнее окно, планируя оставить Фабиу у "дачников" до конца сезона на правах аренды, но не успел оформить сделку до дедлайна.