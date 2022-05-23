Рангник: "Как будто кто-то лопнул воздушный шарик"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник назвал переломный момент в его период работы на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" весьма удручающим образом завершил сезон 2021/22, в заключительном туре проиграв в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 и только по стечению обстоятельств попав в Лигу Европы вместо Лиги Конференций.



Рангнику кажется, что этот сезон пошел под откос после того, как "красные дьяволы" уступили "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Думаю "Брайтон" сделал нам одолжение, перевернув свою игру (против "Вест Хэма"), потому что они проигрывали к перерыву. Они трижды забили во втором тайме, и это хорошая вещь касательно этого уикенда".



"Мы были бы счастливы позаботиться о себе сами, но этот матч в каком-то степени стал отражением пары последних недель, особенно если говорить о нашей игре на выезде. Это был новый опыт для меня — не столько браться за работу посреди сезона, сколько браться за временную роль. К сожалению, у нас не было предсезонной подготовки вместе и возможности усилить состав".



"Эти вещи слега оставляют привкус горечи, потому что первые недели и месяцы мы были хороши. Мы в набирали по 2.1 очка в среднем за матч, пока не проиграли "Атлетико". Думаю, вылет из Лиги Чемпионов был похож на то, как будто кто-то лопнул воздушный шарик", — цитирует Рангника Daily Mirror.