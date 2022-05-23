Ван дер Гааг и Макларен назначены ассистентами Тен Хага в МЮ

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Митчелла Ван дер Гаага и Стива Макларена на должности ассистентов главного тренера Эрика Тен Хага.

Таким образом, 50-летний Ван дер Гааг и 61-летний Макларен, посетившие вместе с Тен Хагом матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", становятся первыми подтвержденными членами нового тренерского штаба "Юнайтед".



Ван дер Гааг на протяжении трех сезонов ассистировал Тен Хагу в "Аяксе", а до этого тренировал резерв амстердамцев. Будучи игроком, Митчелл познакомился с британским футболом благодаря двум годам выступлений за шотландский "Мазруэлл".



Макларен, в свое время ассистировавший еще сэру Алексу Фергюсону в "Юнайтед", знаком с Тен Хагом по совместной работе в "Твенте". Правда, тогда Стив был главным тренером, а Эрик ему помогал.