Ван дер Гааг и Макларен назначены ассистентами Тен Хага в МЮ
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Митчелла Ван дер Гаага и Стива Макларена на должности ассистентов главного тренера Эрика Тен Хага.
Таким образом, 50-летний Ван дер Гааг и 61-летний Макларен, посетившие вместе с Тен Хагом матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", становятся первыми подтвержденными членами нового тренерского штаба "Юнайтед".
Ван дер Гааг на протяжении трех сезонов ассистировал Тен Хагу в "Аяксе", а до этого тренировал резерв амстердамцев. Будучи игроком, Митчелл познакомился с британским футболом благодаря двум годам выступлений за шотландский "Мазруэлл".
Макларен, в свое время ассистировавший еще сэру Алексу Фергюсону в "Юнайтед", знаком с Тен Хагом по совместной работе в "Твенте". Правда, тогда Стив был главным тренером, а Эрик ему помогал.
23.05.2022 12:00
Просмотров: 825
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Собрали старую гвардию. Будет зачистка мариуполя в составе МЮ
(ответить)
дрим тим
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий