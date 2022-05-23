Ван дер Гааг и Макларен назначены ассистентами Тен Хага в МЮ

Эрик Тен Хаг, Митчелл Ван дер Гааг и Стив Макларен "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Митчелла Ван дер Гаага и Стива Макларена на должности ассистентов главного тренера Эрика Тен Хага.

Таким образом, 50-летний Ван дер Гааг и 61-летний Макларен, посетившие вместе с Тен Хагом матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", становятся первыми подтвержденными членами нового тренерского штаба "Юнайтед".

Ван дер Гааг на протяжении трех сезонов ассистировал Тен Хагу в "Аяксе", а до этого тренировал резерв амстердамцев. Будучи игроком, Митчелл познакомился с британским футболом благодаря двум годам выступлений за шотландский "Мазруэлл".

Макларен, в свое время ассистировавший еще сэру Алексу Фергюсону в "Юнайтед", знаком с Тен Хагом по совместной работе в "Твенте". Правда, тогда Стив был главным тренером, а Эрик ему помогал.


Метки Аякс, Ван дер Гааг, Макларен, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 12:00

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  1. ivan-tns 23.05.2022 13:03 # ivan-tns
    Собрали старую гвардию. Будет зачистка мариуполя в составе МЮ

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  2. arsenverim 23.05.2022 12:50 # arsenverim
    дрим тим

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