Светская хроника за понедельник

Дарвин Нуньес отверг "Манчестер Юнайтед". "Челси" близок к покупке Жюля Кунде. "Манчестер Сити" проводит чемпионский парад. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес отверг "Манчестер Юнайтед", потому что хочет перейти в клуб из Лиги Чемпионов. (RMC Sport)



"Порту" хочет вернуть защитника "Юнайтед" Алекса Теллеса. (Correio da Manha)



Представители защитника "Юнайтед" Эрика Байи договариваются с несколькими клубами, включая "Марсель" и "Лион". (But!)



Полузащитник "Юнайтед" Неманья Матич вызывает интерес у вернувшегося в Премьер-Лигу "Фулхэма". (The Sun)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет защитника Брандона Уильямса, который возвращается после аренды в "Норвиче". (Manchester Evening News)



Полузащитник Рубен Невеш, в котором заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Вулверхэмптона" летом. (Daily Mirror)



"Наполи" отказался продать нападающего Виктора Осимхена в "Арсенал" за 76 миллионов фунтов. (Calciomercato)



Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган интересен "Реалу". (Marca)



"Сити" возобновил свой интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу. (Sport)



"Челси" близок к покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде за 59 млн. фунтов. (The Sun)



Защитник Маркос Алонсо хочет уйти из "Челси" летом и уже значительно продвинулся в переговорах с "Барселоной". (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл", "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Милан", "Интер" и "Наполи" проявляют интерес к 20-летнему нападающему "Челси" Армандо Бройе. (Goal)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за защитника "Интера" Алессандро Бастони. (Corriere dello Sport)



"Тоттенхэм" готов пригласить 34-летнего голкипера Фрэйзера Форстера, чей контракт с "Саутгемптоном" истекает в конце июня. (The Athletic)



"Астон Вилла" поместила полузащитника "Лидса" Калвина Филлипсу во главу своих трансферных целей на лето. (The Telegraph)



"Ньюкасл" работает над трансфером нападающего "Реймса" Уго Экетике, которого также хочет дортмундская "Боруссия". (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" близок к покупке албанского голкипера "Лацио" Томаса Стракоши. (Gianluca di Marzio)



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин планирует уйти из клуба летом. (Football Insider)



Другое



Сегодня "Сити" проведет чемпионский парад на открытом автобусе. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" готов предложить своему нападающему Садио Мане продлить контракт, но без существенного повышения зарплаты. (Football Insider)



Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет. (Daily Mail)



Прощаясь с партнерами по дортмундской "Боруссии", нападающий Эрлинг Холанд подарил каждому из игроков "ролексы" общей стоимостью в 500,000 фунтов. (Daily Star)



Легенда "Сити" Серхио Агуэро проигнорировал решающий для "горожан" матч против "Виллы" в Премьер-Лиге, вместо "Этихад" отправившись на Гран-при Испании в "Формуле-1". (Daily Express)



Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан стал дедушкой в возрасте 49 лет. (Daily Mail)