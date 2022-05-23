Де Хеа: "Люди, которые не хотят быть здесь, должны уйти"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа призвал своих партнеров, которые не хотят сражаться за клуб, уйти грядущим летом.

Поражением 1:0 в гостях у "Кристал Пэлас" в воскресенье "Юнайтед" завершил этот неудачный для себя сезон. "Красных дьяволов" не взбодрило даже то, что на "Селхерст Парк" в качестве зрителя присутствовал их новый главный тренер Эрик Тен Хаг.



Де Хеа хочет поскорее оставить в прошлом эту кампанию и надеется, что Тен Хаг избавится от немотивированных игроков.



"Ощущение прежнее. Уровень, который мы демонстрировали в последние три-четыре месяца, недостаточен, чтобы выигрывать матчи Премьер-Лиги. Мы были неряшливы, теряли легкие мячи возле своей штрафной. С такой игрой невозможно выигрывать матчи".



"Я просто хочу мыслить позитивно и забыть об этом сезоне. Новый тренер был на трибунах, и это хороший знак. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация улучшится — этот сезон уже в прошлом. Все мы знаем, что это был плохой сезон, для каждого".



"Люди которые не хотят быть здесь, должны просто уйти. А те, кто хотят остаться в клубе и сражаться за клуб, должны хорошо отдохнуть летом, подготовиться духом и телом, чтобы в следующем сезоне снова пойти в бой", — сообщил Де Хеа MUTV.