Зинченко: "Никогда не забуду поддержку "Сити"

Александ Зинченко Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поблагодарил свой клуб, партнеров по команде и болельщиков за поддержку в последние три месяца.

Появившись на замену в перерыве воскресного матча против "Астон Виллы", 25-летний Зинченко помог "Сити" совершить камбэк и вырвать победу 3:2.

Эта победа обеспечила "горожанам" титул Премьер-Лиги, и после финального свистка Александр не мог сдержать слез.

Зинченко обернул украинским флагом кубок Премьер-Лиги и выразил желание привезти трофей на родину.

"Это незабываемые эмоции меня. Эта победа — для всех украинцев, которые в данный момент голодают и выживают в моей стране из-за российской агрессии".

"Я так горд быть украинцем, и я был бы счастлив однажды привезти титул в Украину ради всех украинских людей, потому что они заслуживают этого".

"Если честно, в некоторые моменты, особенно поначалу, я особо не мог думать о футболе, потому что невозможно жить с мыслями о том, что происходит в моей стране".

"Но благодаря поддержке, которая у меня была в прошлом и в этот период, мы справились".

"Их поддержка значит все для меня. Я хочу умереть ради этих людей, ради всех этих болельщиков, потому что они помогли мне в столь тяжелый период моей жизни. Я никогда этого не забуду, никогда", — сообщил Зинченко Sky Sports.


Метки Зинченко, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 09:00

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  1. xah 23.05.2022 11:01 # xah
    Слава Украине. Смерть оккупантам и ненависть .

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  2. londonskypoganec 23.05.2022 11:00 # londonskypoganec
    Позорище

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  3. moneycity 23.05.2022 10:41 # moneycity
    КОРОЛЬ!!! ЛЕГЕНДА!!!

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  4. arhangel777 23.05.2022 09:52 # arhangel777
    Я хочу умереть ради этих людей, ради всех этих болельщиков, потому что они помогли мне в столь тяжелый период моей жизни.

    Зачем умирать ради кого-то, когда можно жить ради кого-то?! Зина сказал как в воду пер…л(((

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  5. ian 23.05.2022 09:38 # ian
    Ну щас модно поддерживать Украину как и геев и негров

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