Зинченко: "Никогда не забуду поддержку "Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поблагодарил свой клуб, партнеров по команде и болельщиков за поддержку в последние три месяца.
Появившись на замену в перерыве воскресного матча против "Астон Виллы", 25-летний Зинченко помог "Сити" совершить камбэк и вырвать победу 3:2.
Эта победа обеспечила "горожанам" титул Премьер-Лиги, и после финального свистка Александр не мог сдержать слез.
Зинченко обернул украинским флагом кубок Премьер-Лиги и выразил желание привезти трофей на родину.
"Это незабываемые эмоции меня. Эта победа — для всех украинцев, которые в данный момент голодают и выживают в моей стране из-за российской агрессии".
"Я так горд быть украинцем, и я был бы счастлив однажды привезти титул в Украину ради всех украинских людей, потому что они заслуживают этого".
"Если честно, в некоторые моменты, особенно поначалу, я особо не мог думать о футболе, потому что невозможно жить с мыслями о том, что происходит в моей стране".
"Но благодаря поддержке, которая у меня была в прошлом и в этот период, мы справились".
"Их поддержка значит все для меня. Я хочу умереть ради этих людей, ради всех этих болельщиков, потому что они помогли мне в столь тяжелый период моей жизни. Я никогда этого не забуду, никогда", — сообщил Зинченко Sky Sports.
23.05.2022 09:00
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Последние комментарии:
Слава Украине. Смерть оккупантам и ненависть .
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Позорище
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КОРОЛЬ!!! ЛЕГЕНДА!!!
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Я хочу умереть ради этих людей, ради всех этих болельщиков, потому что они помогли мне в столь тяжелый период моей жизни.
Зачем умирать ради кого-то, когда можно жить ради кого-то?! Зина сказал как в воду пер…л(((
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Ну щас модно поддерживать Украину как и геев и негров
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