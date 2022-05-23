Зинченко: "Никогда не забуду поддержку "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поблагодарил свой клуб, партнеров по команде и болельщиков за поддержку в последние три месяца.

Появившись на замену в перерыве воскресного матча против "Астон Виллы", 25-летний Зинченко помог "Сити" совершить камбэк и вырвать победу 3:2.



Эта победа обеспечила "горожанам" титул Премьер-Лиги, и после финального свистка Александр не мог сдержать слез.



Зинченко обернул украинским флагом кубок Премьер-Лиги и выразил желание привезти трофей на родину.



"Это незабываемые эмоции меня. Эта победа — для всех украинцев, которые в данный момент голодают и выживают в моей стране из-за российской агрессии".



"Я так горд быть украинцем, и я был бы счастлив однажды привезти титул в Украину ради всех украинских людей, потому что они заслуживают этого".



"Если честно, в некоторые моменты, особенно поначалу, я особо не мог думать о футболе, потому что невозможно жить с мыслями о том, что происходит в моей стране".



"Но благодаря поддержке, которая у меня была в прошлом и в этот период, мы справились".



"Их поддержка значит все для меня. Я хочу умереть ради этих людей, ради всех этих болельщиков, потому что они помогли мне в столь тяжелый период моей жизни. Я никогда этого не забуду, никогда", — сообщил Зинченко Sky Sports.