Артета: "Мне все еще очень больно"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему больно от непопадания своей команды в Лигу Чемпионов.

Домашней победой 5:1 над "Эвертоном" в воскресенье "Арсенал" завершил сезон 2021/22, но все равно финишировал только пятым в Премьер-Лиге, не дождавшись осечки "Тоттенхэма" в параллельном матче.



После матча Артета посетовал насчет упущенной возможности и заявил, что все еще тяжело переживает поражение 2:0 от "Ньюкасла" в прошлый понедельник, когда "канониры" упустили инициативу в борьбе за четвертое место.



"Мы знали, что нам нужно чудо, и чуда не случилось. Таблица лиги в конце сезона не может лгать".



"Это правда, что в прошлом сезоне "Челси" попал в Лигу Чемпионов с 67 очками. У нас 69 очков, и мы за бортом. Это лишь говорит об уровне и требованиях этой лиги сейчас".



"Сегодня я не могу дать оценку сезону. Прошу меня простить, мне все еще очень больно от того, что случилось в понедельник, и я бы хотел быть справедливым в своих суждениях".



"Я могу заверить вас, что мы пытались выжать лимон до самой последней капли. Мы достигли того, чего достигли".



"Мы знаем, куда нам нужно двигаться. Ощущение вины от того, что ты не достиг желаемого уровня, болезненно", — цитирует Артету Daily Mail.