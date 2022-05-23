Клопп: "Парни провели невероятный сезон"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за "невероятный сезон".

Волевой победой 3:1 над "Вулверхэмптоном" подопечные Клоппа завершили сезон Премьер-Лиги 2021/22, финишировав с невероятными 92 очками.



И хотя этого оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити", Юрген безмерно гордится своими игроками, а также напоминает, что впереди у "красных" еще финал Лиги Чемпионов.



"Парни провели невероятный сезон. Вся кампания была абсолютно исключительной".



"Сегодняшний матч столь многое говорит об этих парнях. Мы пропустили быстрый гол, и это выбило нас из колеи. Мы не играли в свой привычный футбол. Мы рано заменили Тиаго. И когда ты все равно находишь способ одержать победу, это нечто выдающееся. 92 очка — безумие!"



"Это (второе место) история всей моей жизни. Я удерживаю рекорд по невыходу наверх из второго немецкого дивизиона с наибольшим количеством очков. То же самое с рекордным количеством очков в первом дивизионе. Ты должен набирать все свои очки".



"Еще до матча было понятно, что многое должно произойти (чтобы "Ливерпуль" стал чемпионом). Поздравляю "Манчестер Сити", Пепа Гвардиолу, их игроков. Мы были близки, но в итоге недостаточно близки".



"Это невероятный сезон, однако завершится он в конце следующей недели. У нас есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Чемпионов. Нам противостоит невероятно опытная команда, но это нормально. Упущенный сегодня титул укрепляет наше желание все сделать правильно на следующей неделе".



"Ты не можешь сделать больше, чем приложить абсолютно все усилия. Именно это сделали парни. Я не могу гордиться ими еще больше. Мы преследовали лучшую команду в мире до самой ленточки, но мы попытаемся снова. Мы будем отстраивать команду снова и снова", — цитирует Клоппа Sky Sports.