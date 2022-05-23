"Ливерпуль" ожидает, что Тчуамени перейдет в "Реал"

"Ливерпуль" по-прежнему ожидает, что "Реал" выиграет борьбу за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

В минувший уикенд во французской прессе появилась информация, что Тчуамени согласовал условия своего перехода и с "Ливерпулем", и с Реалом", попросив несколько дней на окончательный выбор клуба.



Орельен давно находится на радаре у "красных", чья полузащита нуждается в омоложении ввиду возраста Джеймса Милнера, Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары — всем троим уже за 30.



Однако Liverpool Echo стало известно от своего источника внутри "Ливерпуля", что представители Тчуамени уже сообщили мерсисисайдскому клубу о намерении Орельена продолжить карьеру в "Реале".



Обиднейшим образом упустив нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, "Реал" просто не может позволить себе, чтобы сорвался и трансфер 22-летнего Тчуамени.