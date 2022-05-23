Конте не обещает, что останется в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался подтвердить, что останется в клубе на следующий сезон, несмотря на возвращение "шпор" в Лигу Чемпионов.

Разгромив "Норвич" со счетом 0:5, "Тоттенхэм" завершил сезон 2021/22 на четвертом месте в Премьер-Лиге, и для Конте это сродни трофею.



Однако дальнейшая судьба Антонио зависит от того, сможет ли президент "шпор" Даниэль Леви поддержать его на трансферном рынке.



"Я связан контрактом до следующего лета. Я заключил сделку на один год и семь месяцев. Я получил удовольствие от своего времени в "Тоттенхэме". Повторюсь, это было большое испытание".



"Тренеру вроде меня непросто браться за работу по ходу сезона. Это было большое испытание в современном клубе с великолепным стадионом и великолепной тренировочной базой".



"Для меня это трофей, и я очень рад. А дальше покажет время. Я всегда говорил, что в конце сезона мы поговорим с клубом и найдем лучшее решение для меня и клуба".



"В данный момент очень сложно говорить об этом. Я очень устал. Я был по-настоящему сосредоточен на этом большом достижении".



"Попасть в Лигу Чемпионов – это очень, очень сложно. Я должен рассматривать это как большое достижение для меня и моих игроков. Также это большое достижение для клуба — спустя три года "Тоттенхэм" снова сыграет в Лиге Чемпионов".



"Сейчас у меня в голове и душе много эмоций. По этой причине будет лучше отдохнуть четыре-пять дней, а затем мы проведем хорошую встречу с клубом, чтобы найти лучшее решение", — цитирует Конте Sky Sports.