Конте не обещает, что останется в "Тоттенхэме"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался подтвердить, что останется в клубе на следующий сезон, несмотря на возвращение "шпор" в Лигу Чемпионов.

Разгромив "Норвич" со счетом 0:5, "Тоттенхэм" завершил сезон 2021/22 на четвертом месте в Премьер-Лиге, и для Конте это сродни трофею.

Однако дальнейшая судьба Антонио зависит от того, сможет ли президент "шпор" Даниэль Леви поддержать его на трансферном рынке.

"Я связан контрактом до следующего лета. Я заключил сделку на один год и семь месяцев. Я получил удовольствие от своего времени в "Тоттенхэме". Повторюсь, это было большое испытание".

"Тренеру вроде меня непросто браться за работу по ходу сезона. Это было большое испытание в современном клубе с великолепным стадионом и великолепной тренировочной базой".

"Для меня это трофей, и я очень рад. А дальше покажет время. Я всегда говорил, что в конце сезона мы поговорим с клубом и найдем лучшее решение для меня и клуба".

"В данный момент очень сложно говорить об этом. Я очень устал. Я был по-настоящему сосредоточен на этом большом достижении".

"Попасть в Лигу Чемпионов – это очень, очень сложно. Я должен рассматривать это как большое достижение для меня и моих игроков. Также это большое достижение для клуба — спустя три года "Тоттенхэм" снова сыграет в Лиге Чемпионов".

"Сейчас у меня в голове и душе много эмоций. По этой причине будет лучше отдохнуть четыре-пять дней, а затем мы проведем хорошую встречу с клубом, чтобы найти лучшее решение", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 23.05.2022 00:48 # takernotagiver
    Судей несколько купите , которые вам притянутые за уши пенки будут ставить и изо всех сил стараться удалить игрока в составе соперника как двух прошлых матчах и никаких трансферов не надо)

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  2. jirrort 23.05.2022 00:17 # jirrort
    РУСОЁБ!!!

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  3. felix-the-cat 23.05.2022 00:12 # felix-the-cat
    Конте про трофеи в Тоттенхеме:

    Нельзя ходить в шикарный ресторан - если ты бич.

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