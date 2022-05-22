Гвардиола: "Мы легенды"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал свою команду "легендами".

Изрядно пощекотав нервы своим болельщикам, "горожане" все же ликвидировали дефицит в два гола и одержали победу 3:2 над "Астон Виллой" в заключительном туре Премьер-Лиги.



Эта победа гарантировала "Сити" четвертый чемпионский титул при Гвардиоле, и Хосеп по-настоящему восхищается своими игроками.



"Мы легенды. Нас запомнят".



"Последний матч — всегда особенный, он полон эмоций. "Астон Вилла" выложилась без остатка, но наш первый гол изменил все. Нам нельзя было терять контроль над ситуацией".



"Когда ты выигрываешь Премьер-Лигу в этой стране четыре раза за пять лет, это означает, что эти парни — такие, такие особенные".



"Побежать дома перед своими людьми — это лучше всего. В момент, когда мы сравняли счет, мы почувствовали, что у нас есть шанс забить третий", — цитирует Гвардиолу BBC.