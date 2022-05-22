Клопп ожидает, что Тиаго пропустит финал Лиги Чемпионов
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что полузащитник Тиаго Алькантара пропустит финал Лиги Чемпионов против "Реала".
В воскресном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" Тиаго отметился гениальной результативной передачей пяткой на Садио Мане.
Однако незадолго до перерыва Алькантара получил мышечное повреждение, и после победы со счетом 3:1 Клопп скептически оценил шансы 31-летнего испанца сыграть на "Стад де Франс" через шесть дней.
"Думаю, он пропустит финал, но я не знаю. Он хромает, и это не лучший знак", — сообщил Клопп Sky Sports.
22.05.2022 22:30
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