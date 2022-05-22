Салах и Сон разделили "Золотую бутсу"

Нападающий Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" разделили "Золотую бутсу", завершив сезон Премьер-Лиги 2021/22 с 23 забитыми голами каждый.

В заключительном туре Сон отметился дублем против "Норвича" (0:5), тогда как вышедший на замену Салах записал на себя победный для "красных" гол против "Вулверхэмптона" (3:1).



Примечательно, что все 23 своих гола южнокореец забил с игры, тогда как его египетский оппонент реализовал пять пенальти.



Для Салаха эта уже третья "Золотая бутса" в его карьере. Также Мохамед становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в сезонах 2017/18 (32 гола) и 2018/19 (22).



Также Салах взял награду лучшему плеймейкеру сезона — за 13 результативных передач. Это на один "ассист" больше, чем у партнера Мохамеда по "Ливерпулю" Трента Александер-Арнольда.



А "Золотую перчатку" разделили Эдерсон из "Манчестер Сити" и Алиссон из "Ливерпуля", проведя по 20 матчей без пропущенных голов.



Эдерсон становился обладателем "Золотой перчатки" также в двух предыдущих сезонах, а Алиссон брал награду в 2018/19.







