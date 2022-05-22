Салах и Сон разделили "Золотую бутсу"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Сон Хен Мин из "Тоттенхэма" разделили "Золотую бутсу", завершив сезон Премьер-Лиги 2021/22 с 23 забитыми голами каждый.

В заключительном туре Сон отметился дублем против "Норвича" (0:5), тогда как вышедший на замену Салах записал на себя победный для "красных" гол против "Вулверхэмптона" (3:1).

Примечательно, что все 23 своих гола южнокореец забил с игры, тогда как его египетский оппонент реализовал пять пенальти.

Для Салаха эта уже третья "Золотая бутса" в его карьере. Также Мохамед становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в сезонах 2017/18 (32 гола) и 2018/19 (22).

Также Салах взял награду лучшему плеймейкеру сезона — за 13 результативных передач. Это на один "ассист" больше, чем у партнера Мохамеда по "Ливерпулю" Трента Александер-Арнольда.

А "Золотую перчатку" разделили Эдерсон из "Манчестер Сити" и Алиссон из "Ливерпуля", проведя по 20 матчей без пропущенных голов.

Эдерсон становился обладателем "Золотой перчатки" также в двух предыдущих сезонах, а Алиссон брал награду в 2018/19.

Мохамед Салах

Сон Хен Мин


Метки Алиссон, Золотая бутса, Золотая перчатка, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Салах, Сон, Тоттенхэм, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 21:35

Количество просмотров Просмотров: 258



Поиск: