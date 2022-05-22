МЮ проиграл "Пэлас", но остался шестым
"Манчестер Юнайтед" завершил разочаровывающий сезон разочаровывающим поражением 1:0 в гостях у "Кристал Пэлас".
Судьбу воскресного матча на "Селхерст Парк" решил единственный го Уилфрида Захи на 37-й минуте. Экс-игрок "красных дьяволов", оказавшись на подступах к штрафной, сместился мимо Диогу Далота с Виктором Линделефом и закатил мяч в противоход Давиду Де Хеа — 1:0.
Несмотря на это поражение, "Юнайтед" завершил сезон на шестом месте и попал в Лигу Европы — "Вест Хэм" упустил возможность обойти "дьяволов", проиграв "Брайтону".
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.05.2022 21:00
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Я не смотрел, мне похуй.
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Ору с этих пидарасов днищавых))
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Жаль что Мойес ласоснул, надеялся увидеть как Анальдо ныряет и насасывает на пенки в лиге конференций.Но и лига европы тоже пойдет в принципе.
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