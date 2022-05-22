МЮ проиграл "Пэлас", но остался шестым

"Манчестер Юнайтед" завершил разочаровывающий сезон разочаровывающим поражением 1:0 в гостях у "Кристал Пэлас".

Судьбу воскресного матча на "Селхерст Парк" решил единственный го Уилфрида Захи на 37-й минуте. Экс-игрок "красных дьяволов", оказавшись на подступах к штрафной, сместился мимо Диогу Далота с Виктором Линделефом и закатил мяч в противоход Давиду Де Хеа — 1:0.



Несмотря на это поражение, "Юнайтед" завершил сезон на шестом месте и попал в Лигу Европы — "Вест Хэм" упустил возможность обойти "дьяволов", проиграв "Брайтону".



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче