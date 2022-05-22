МЮ проиграл "Пэлас", но остался шестым

Уилфрид Заха "Манчестер Юнайтед" завершил разочаровывающий сезон разочаровывающим поражением 1:0 в гостях у "Кристал Пэлас".

Судьбу воскресного матча на "Селхерст Парк" решил единственный го Уилфрида Захи на 37-й минуте. Экс-игрок "красных дьяволов", оказавшись на подступах к штрафной, сместился мимо Диогу Далота с Виктором Линделефом и закатил мяч в противоход Давиду Де Хеа — 1:0.

Несмотря на это поражение, "Юнайтед" завершил сезон на шестом месте и попал в Лигу Европы — "Вест Хэм" упустил возможность обойти "дьяволов", проиграв "Брайтону".

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 21:00

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  1. mancunia-planet 22.05.2022 21:27 # mancunia-planet
    Я не смотрел, мне похуй.

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  2. felix-the-cat 22.05.2022 21:14 # felix-the-cat
    Ору с этих пидарасов днищавых))

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  3. jirrort 22.05.2022 21:04 # jirrort
    Жаль что Мойес ласоснул, надеялся увидеть как Анальдо ныряет и насасывает на пенки в лиге конференций.Но и лига европы тоже пойдет в принципе.

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