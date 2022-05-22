"Челси" завершил сезон победой над "Уотфордом"

"Челси" напоследок порадовал "Стэмфорд Бридж", в компенсированное время вырвав победу у "Уотфорда" — 2:1.

"Синим" не составило труда открыть счет. На 11-й минуте Кай Хаверц просто подставил ногу у дальней штанги после прострела вдоль ворот от Кенеди — 1:0.



Несмотря на значительное игровое преимущество хозяев, "шершни" продержались до 87-й минуты — а затем даже забили. Это отличился Дэн Гослинг, головой замкнув передачу Адама Мазину — 1:1.



Тем не менее, три очка остались за "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Росс Баркли воспользовался пасом Риса Джеймса — 2:1.



"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче