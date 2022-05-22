"Челси" завершил сезон победой над "Уотфордом"

Росс Баркли "Челси" напоследок порадовал "Стэмфорд Бридж", в компенсированное время вырвав победу у "Уотфорда" — 2:1.

"Синим" не составило труда открыть счет. На 11-й минуте Кай Хаверц просто подставил ногу у дальней штанги после прострела вдоль ворот от Кенеди — 1:0.

Несмотря на значительное игровое преимущество хозяев, "шершни" продержались до 87-й минуты — а затем даже забили. Это отличился Дэн Гослинг, головой замкнув передачу Адама Мазину — 1:1.

Тем не менее, три очка остались за "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Росс Баркли воспользовался пасом Риса Джеймса — 2:1.

"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 20:40

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  1. noi39 22.05.2022 21:04 # noi39
    Восемнадцать очей отставания, от двух топов!

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  2. jirrort 22.05.2022 20:54 # jirrort
    Гол Баркли это настолько редкое событие,что завершение сезона можно считать поистине ИМПЕРАТОРСКИМ. Теперь команде нужно хорошенько отдохнуть,чтобы быть готовыми к победе в АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне. Ну и разумеется ждём нормальных подгонов от новых владельцев,Кунде уже считай подписали,но это только начало.

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  3. skydreams 22.05.2022 20:51 # skydreams
    Найс! Баркли красавчик, ну и возвращение Чилли это отлично. Тухелян велик!

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  4. staryi-eblan 22.05.2022 20:51 # staryi-eblan
    Императорси с победой.

    Игра не самая яркая, но что есть, то имеем. Зиеш единалит жоска, увы. Сарр, пока, на основу не тянет.

    Летом Пенсы заворачивают топорей, хорошо отдыхают, а уже в следующем сезоне АПЛху забирают у Королей

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  5. electric 22.05.2022 20:47 # electric
    Всем пох на это недоразумение, даже их недофонадам.

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