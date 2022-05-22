"Челси" завершил сезон победой над "Уотфордом"
"Челси" напоследок порадовал "Стэмфорд Бридж", в компенсированное время вырвав победу у "Уотфорда" — 2:1.
"Синим" не составило труда открыть счет. На 11-й минуте Кай Хаверц просто подставил ногу у дальней штанги после прострела вдоль ворот от Кенеди — 1:0.
Несмотря на значительное игровое преимущество хозяев, "шершни" продержались до 87-й минуты — а затем даже забили. Это отличился Дэн Гослинг, головой замкнув передачу Адама Мазину — 1:1.
Тем не менее, три очка остались за "Челси". Уже в компенсированное время вышедший на замену Росс Баркли воспользовался пасом Риса Джеймса — 2:1.
"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче
22.05.2022 20:40
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Последние комментарии:
Восемнадцать очей отставания, от двух топов!
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Гол Баркли это настолько редкое событие,что завершение сезона можно считать поистине ИМПЕРАТОРСКИМ. Теперь команде нужно хорошенько отдохнуть,чтобы быть готовыми к победе в АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне. Ну и разумеется ждём нормальных подгонов от новых владельцев,Кунде уже считай подписали,но это только начало.
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Найс! Баркли красавчик, ну и возвращение Чилли это отлично. Тухелян велик!
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Императорси с победой.
Игра не самая яркая, но что есть, то имеем. Зиеш единалит жоска, увы. Сарр, пока, на основу не тянет.
Летом Пенсы заворачивают топорей, хорошо отдыхают, а уже в следующем сезоне АПЛху забирают у Королей
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Всем пох на это недоразумение, даже их недофонадам.
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