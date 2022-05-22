"Бернли" вылетел из Премьер-Лиги, "Лидс" остался
Третьей командой, вылетевшей из Премьер-Лиги в этом сезоне, стал "Бернли", в заключительном туре проигравший "Ньюкаслу" со счетом 1:2.
Чтобы остаться в Премьер-Лиге, "Бернли" было достаточно одержать победу над "сороками", однако с самого начала игра пошла не по плану.
Дважды пропустив от Каллума Уилсона к 60-й минуте, хозяева "Терф Мур" смогли наиграть лишь на утешительный гол Максвела Корне.
В параллельном матче "Лидс" на выезде победил "Брентфорд" (1:2), благодаря чему выиграл заочную битву с "Бернли" за выживание.
22.05.2022 20:25
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заебись ой как заебись
рыжий быдлан досиделся наконец и его тупорылые костоломы едут в ЧШ
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Наконец-то эти хуесосы не отскочили
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лучше бы вообще Эвертон очищение чемпионшипом прошёл
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Баляяя,надеялся что обоссанная помойка лидс вылетит.К Бёрнли успел привыкнуть за эти годы.
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Ну, наконец-то.
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глори глори лидс юнайтед-манюня украла гимн у лидса послушайте в ютюбе 2 варианта- и поймете почему не давали лидсу выйти в апл при фергюсоне
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