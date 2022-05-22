"Бернли" вылетел из Премьер-Лиги, "Лидс" остался

Бернли Третьей командой, вылетевшей из Премьер-Лиги в этом сезоне, стал "Бернли", в заключительном туре проигравший "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

Чтобы остаться в Премьер-Лиге, "Бернли" было достаточно одержать победу над "сороками", однако с самого начала игра пошла не по плану.

Дважды пропустив от Каллума Уилсона к 60-й минуте, хозяева "Терф Мур" смогли наиграть лишь на утешительный гол Максвела Корне.

В параллельном матче "Лидс" на выезде победил "Брентфорд" (1:2), благодаря чему выиграл заочную битву с "Бернли" за выживание.


Метки Бернли, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 20:25

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Последние комментарии:




  1. frisby 22.05.2022 21:18 # frisby
    заебись ой как заебись
    рыжий быдлан досиделся наконец и его тупорылые костоломы едут в ЧШ

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  2. kos9k 22.05.2022 20:58 # kos9k
    Наконец-то эти хуесосы не отскочили

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  3. wolfsmensch 22.05.2022 20:37 # wolfsmensch
    лучше бы вообще Эвертон очищение чемпионшипом прошёл

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  4. jirrort 22.05.2022 20:35 # jirrort
    Баляяя,надеялся что обоссанная помойка лидс вылетит.К Бёрнли успел привыкнуть за эти годы.

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  5. akado 22.05.2022 20:30 # akado
    Ну, наконец-то.

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  6. askarko 22.05.2022 20:29 # askarko
    глори глори лидс юнайтед-манюня украла гимн у лидса послушайте в ютюбе 2 варианта- и поймете почему не давали лидсу выйти в апл при фергюсоне

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