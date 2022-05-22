"Бернли" вылетел из Премьер-Лиги, "Лидс" остался

Третьей командой, вылетевшей из Премьер-Лиги в этом сезоне, стал "Бернли", в заключительном туре проигравший "Ньюкаслу" со счетом 1:2.

Чтобы остаться в Премьер-Лиге, "Бернли" было достаточно одержать победу над "сороками", однако с самого начала игра пошла не по плану.



Дважды пропустив от Каллума Уилсона к 60-й минуте, хозяева "Терф Мур" смогли наиграть лишь на утешительный гол Максвела Корне.



В параллельном матче "Лидс" на выезде победил "Брентфорд" (1:2), благодаря чему выиграл заочную битву с "Бернли" за выживание.