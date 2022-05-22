"Тоттенхэм" сокрушил "Норвич" и вернулся в Лигу Чемпионов
"Тоттенхэм" удержался на четвертой строчке в Премьер-Лиге, сокрушив в последнем туре "Норвич" со счетом 0:5.
"Канарейки" как самая пропускающая команда Премьер-Лиги дали сбой уже на 16-й минуте. Пьер-Эмиль Хейбьерг выполнил заброс вперед на Родриго Бентанкура, который вышел один на один, но не пожадничал и позволил Деяну Кулусевски поразить пустые ворота — 0:1.
На 32-й минуте "шпоры" сделали счет комфортным для себя. Голкипер хозяев Тим Крул неудачно ввел мяч в игру, и завладевший снарядом Бентанкур поспешил выполнить подачу на голову Харри Кейна — 0:2.
В середине второго тайма Кулусевски классным ударом с левой ноги сделал счет крупным, а в концовке дважды отличился Сон Хен Мин — 0:5.
"Тоттенхэм" без лишних нервов оформил нужный результат, благодаря чему вернулся в Лигу Чемпионов. В параллельном матче "Арсенал" разгромил "Эвертон" со счетом 5:1, но так и остался пятым.
"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
22.05.2022 20:15
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Последние комментарии:
с трудом верилось ,что будем в ЛЧ, Конте отлично проделал возложенную на него работу, Сону отдельный респект.....
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Конте красава конечно
С какого места он их поднял когда встал у руля?
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Ну и что там они будут делать? Делить призовые?
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Сон красава , всех поздравляю
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Нормас так унизили гейгуннерастов)
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Всех своих братиков поздравляю! Мы это сделали!
COME ON YOU SPURS
DARE DREAM DO!
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Totalshit
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Уж посерьезней Арсенала команда.
Так что заслужено!
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Дааа, кайф. С победой, братья!
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