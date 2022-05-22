"Тоттенхэм" сокрушил "Норвич" и вернулся в Лигу Чемпионов

"Тоттенхэм" удержался на четвертой строчке в Премьер-Лиге, сокрушив в последнем туре "Норвич" со счетом 0:5.

"Канарейки" как самая пропускающая команда Премьер-Лиги дали сбой уже на 16-й минуте. Пьер-Эмиль Хейбьерг выполнил заброс вперед на Родриго Бентанкура, который вышел один на один, но не пожадничал и позволил Деяну Кулусевски поразить пустые ворота — 0:1.



На 32-й минуте "шпоры" сделали счет комфортным для себя. Голкипер хозяев Тим Крул неудачно ввел мяч в игру, и завладевший снарядом Бентанкур поспешил выполнить подачу на голову Харри Кейна — 0:2.



В середине второго тайма Кулусевски классным ударом с левой ноги сделал счет крупным, а в концовке дважды отличился Сон Хен Мин — 0:5.



"Тоттенхэм" без лишних нервов оформил нужный результат, благодаря чему вернулся в Лигу Чемпионов. В параллельном матче "Арсенал" разгромил "Эвертон" со счетом 5:1, но так и остался пятым.



"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче