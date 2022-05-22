"Тоттенхэм" сокрушил "Норвич" и вернулся в Лигу Чемпионов

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" удержался на четвертой строчке в Премьер-Лиге, сокрушив в последнем туре "Норвич" со счетом 0:5.

"Канарейки" как самая пропускающая команда Премьер-Лиги дали сбой уже на 16-й минуте. Пьер-Эмиль Хейбьерг выполнил заброс вперед на Родриго Бентанкура, который вышел один на один, но не пожадничал и позволил Деяну Кулусевски поразить пустые ворота — 0:1.

На 32-й минуте "шпоры" сделали счет комфортным для себя. Голкипер хозяев Тим Крул неудачно ввел мяч в игру, и завладевший снарядом Бентанкур поспешил выполнить подачу на голову Харри Кейна — 0:2.

В середине второго тайма Кулусевски классным ударом с левой ноги сделал счет крупным, а в концовке дважды отличился Сон Хен Мин — 0:5.

"Тоттенхэм" без лишних нервов оформил нужный результат, благодаря чему вернулся в Лигу Чемпионов. В параллельном матче "Арсенал" разгромил "Эвертон" со счетом 5:1, но так и остался пятым.

"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 20:15

Количество просмотров Просмотров: 1028

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  1. rusia2503 22.05.2022 21:37 # rusia2503
    с трудом верилось ,что будем в ЛЧ, Конте отлично проделал возложенную на него работу, Сону отдельный респект.....

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  2. ataman 22.05.2022 21:14 # ataman
    Конте красава конечно
    С какого места он их поднял когда встал у руля?

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  3. noi39 22.05.2022 21:01 # noi39
    Ну и что там они будут делать? Делить призовые?

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  4. edgarkuznetsov 22.05.2022 20:30 # edgarkuznetsov
    Сон красава , всех поздравляю

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  5. chelsea88 22.05.2022 20:29 # chelsea88
    Нормас так унизили гейгуннерастов)

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  6. vagifspurs 22.05.2022 20:27 # vagifspurs
    Всех своих братиков поздравляю! Мы это сделали!


    COME ON YOU SPURS
    DARE DREAM DO!

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  7. takernotagiver 22.05.2022 20:22 # takernotagiver
    Totalshit

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  8. gidro-met 22.05.2022 20:20 # gidro-met
    Уж посерьезней Арсенала команда.

    Так что заслужено!

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  9. grafters 22.05.2022 20:19 # grafters
    Дааа, кайф. С победой, братья!

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