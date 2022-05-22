Камбэк против "Виллы" обеспечил "Сити" титул Премьер-Лиги

Три гола в течение пяти минут позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 3:2 против "Астон Виллы", а вместе с ней и титул Премьер-Лиги.

По сравнению с ничейным матчем против "Вест Хэма" в прошлый уикенд из стартового состава "горожан" пропали Александр Зинченко и Джек Грилиш. Их заменили Джон Стоунс и Фил Фоден.



В старте у "вилланов" произошло две перестановки. Вместо Эмилиано Мартинеса и Кэрни Чуквуэмеки появились Робин Ольсен и Филиппе Коутиньо.



Матч начался ожидаемо. "Сити" принялся оказывать серьезное давление, и в воздухе витало ощущение скорого гола.



На 37-й минуте гол все-таки случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Люка Динь навесил с левого фланга к воротам, а Мэтти Кэш пробил головой — 0:1.



Второй тайм начался с отчаянных атак "Сити", но на 55-й минуте для "горожан" прозвучал тревожный звоночек, потому что Уоткинс не сумел реализовать выход один на один.



"Вилла" терпеливо ждала своего шанса и на 69-й минуте все-таки забила второй гол. Затесавшись между двух соперников, Коутиньо принял мяч после скидки, подработал его и пробил — 0:2.



Хозяевам терять было же нечего, и они пошли ва-банк. На 76-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган отыграл один гол, на дальней штанге замкнув подачу Рахима Стерлинга — 1:2.



Прошло еще две минуты, и Родри дальним ударом восстановил равновесие в счете — 2:2.



На 81-й минуте "Сити" окончательно расставил все на свои места. Кевин Де Брюйне выполнил прострел к дальней штанге, где Гюндогану оставалось подставить ногу — 3:2.



Матч вышел невероятным по интриге, однако на концовку "Виллу" не хватило. "Сити" оформил свой четвертый титул за пять последних лет.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче