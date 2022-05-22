Камбэк против "Виллы" обеспечил "Сити" титул Премьер-Лиги

Илкай Гюндоган Три гола в течение пяти минут позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 3:2 против "Астон Виллы", а вместе с ней и титул Премьер-Лиги.

По сравнению с ничейным матчем против "Вест Хэма" в прошлый уикенд из стартового состава "горожан" пропали Александр Зинченко и Джек Грилиш. Их заменили Джон Стоунс и Фил Фоден.

В старте у "вилланов" произошло две перестановки. Вместо Эмилиано Мартинеса и Кэрни Чуквуэмеки появились Робин Ольсен и Филиппе Коутиньо.

Матч начался ожидаемо. "Сити" принялся оказывать серьезное давление, и в воздухе витало ощущение скорого гола.

На 37-й минуте гол все-таки случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Люка Динь навесил с левого фланга к воротам, а Мэтти Кэш пробил головой — 0:1.

Второй тайм начался с отчаянных атак "Сити", но на 55-й минуте для "горожан" прозвучал тревожный звоночек, потому что Уоткинс не сумел реализовать выход один на один.

"Вилла" терпеливо ждала своего шанса и на 69-й минуте все-таки забила второй гол. Затесавшись между двух соперников, Коутиньо принял мяч после скидки, подработал его и пробил — 0:2.

Хозяевам терять было же нечего, и они пошли ва-банк. На 76-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган отыграл один гол, на дальней штанге замкнув подачу Рахима Стерлинга — 1:2.

Прошло еще две минуты, и Родри дальним ударом восстановил равновесие в счете — 2:2.

На 81-й минуте "Сити" окончательно расставил все на свои места. Кевин Де Брюйне выполнил прострел к дальней штанге, где Гюндогану оставалось подставить ногу — 3:2.

Матч вышел невероятным по интриге, однако на концовку "Виллу" не хватило. "Сити" оформил свой четвертый титул за пять последних лет.

"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2576

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushwacka 22.05.2022 20:18 # bushwacka
    Что не гонимый пенс, то подсасывает канистре... Фу, ска... Ущербы.. Не зря вас выперли из фанатов Челси..

    (ответить)

  2. gucman 22.05.2022 20:18 # gucman
    Вечно второй лyзepxyй даже жаль немного. Ждём массовые суициды в стане фанов этой помойки)

    (ответить)

  3. meshuggah 22.05.2022 20:18 # meshuggah
    Подзалюпники наверно на радостях все бы разом камингаутнулись и устроили гей оргии вцентре инфелда)))

    (ответить)

  4. explosion 22.05.2022 20:18 # explosion
    ЛГБТ, вы смотрите церемонию награждения?

    (ответить)

  5. b84 22.05.2022 20:17 # b84
    НЕ поздравляю сити с чемпиком. ГОВНО ЕБАНОЕ.

    (ответить)

  6. mancityman 22.05.2022 20:17 # mancityman
    Собака Дембы ба, собака Дембы ба))))))

    (ответить)

  7. mufc1994 22.05.2022 20:17 # mufc1994
    Походу ещё и сосах без бутсы остался, ибо у сона все голы без пенок)

    (ответить)

  8. explosion 22.05.2022 20:15 # explosion
    https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/1863939249776548454/3071B83F8DBA8634AADD08F8C2FCF623EF6935EC/

    (ответить)

  9. skydreams 22.05.2022 20:15 # skydreams
    это было ахуенно! сити с чемпиком. ну и рад, что Лидс остался

    (ответить)

  10. naby-keita 22.05.2022 20:15 # naby-keita
    Как же ненавижу Тоттенщит!!! Ни себе не людям, ублюдки

    Коутиньо родненький спасибо, это было незабываемо
    Даже я заплакал

    (ответить)

  11. explosion 22.05.2022 20:15 # explosion
    Только зря клоп ротировал весь сезон и волосы в зубах собирал.

    (ответить)

  12. jirrort 22.05.2022 20:14 # jirrort
    v-0987654321

    ИЛКАЙ ГЮНДОГАН И ДЕМБА БА МОЙ ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ
    родня короче говоря
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/93308/?c=1#c7570663

    (ответить)

  13. gucman 22.05.2022 20:14 # gucman
    Надо бы гвардиоле отдать свою медаль жирорту - заслужил, однозначно!

    (ответить)

  14. ian 22.05.2022 20:14 # ian
    АВ как и КПР бросили играть в конце как только выторговали у шейхов приличную сумму. Это все бизнес.

    (ответить)

  15. explosion 22.05.2022 20:13 # explosion
    С ПОБЕДОЙ КОРОЛЕЙ! Как же ГЕНИЙ ПЕП поиграл с никчемным лузером клопом. Специально сыграть ничью с ВХ, пропустить умышленно 2 и дав шанс ущербам, за 5 минут уничтожить шваль. ГЕНИЙ, КОРОЛЬ.
    Скользкая точка джи опять ничего не смогла. Особенно приятно.

    (ответить)

  16. electric 22.05.2022 20:13 # electric
    Как же пенсы горят на Великий Ливерпуль))
    П.С. с победой, адекватные фаны МС!

    (ответить)

  17. shakur 22.05.2022 20:12 # shakur
    https://youtu.be/t-3t0FmGurg?t=11
    Джеррард пидор

    (ответить)

  18. chelsea-69 22.05.2022 20:12 # chelsea-69
    Чирарту по традиции надо было серебряные медальки повесить

    (ответить)

  19. gucman 22.05.2022 20:12 # gucman
    Тем временем Жиру приносит Милану чемпионство. Император!

    (ответить)

  20. narcot 22.05.2022 20:12 # narcot
    Как же скудны за сосет глубоко

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: