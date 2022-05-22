Камбэк против "Виллы" обеспечил "Сити" титул Премьер-Лиги
Три гола в течение пяти минут позволили "Манчестер Сити" вырвать победу 3:2 против "Астон Виллы", а вместе с ней и титул Премьер-Лиги.
По сравнению с ничейным матчем против "Вест Хэма" в прошлый уикенд из стартового состава "горожан" пропали Александр Зинченко и Джек Грилиш. Их заменили Джон Стоунс и Фил Фоден.
В старте у "вилланов" произошло две перестановки. Вместо Эмилиано Мартинеса и Кэрни Чуквуэмеки появились Робин Ольсен и Филиппе Коутиньо.
Матч начался ожидаемо. "Сити" принялся оказывать серьезное давление, и в воздухе витало ощущение скорого гола.
На 37-й минуте гол все-таки случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Люка Динь навесил с левого фланга к воротам, а Мэтти Кэш пробил головой — 0:1.
Второй тайм начался с отчаянных атак "Сити", но на 55-й минуте для "горожан" прозвучал тревожный звоночек, потому что Уоткинс не сумел реализовать выход один на один.
"Вилла" терпеливо ждала своего шанса и на 69-й минуте все-таки забила второй гол. Затесавшись между двух соперников, Коутиньо принял мяч после скидки, подработал его и пробил — 0:2.
Хозяевам терять было же нечего, и они пошли ва-банк. На 76-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган отыграл один гол, на дальней штанге замкнув подачу Рахима Стерлинга — 1:2.
Прошло еще две минуты, и Родри дальним ударом восстановил равновесие в счете — 2:2.
На 81-й минуте "Сити" окончательно расставил все на свои места. Кевин Де Брюйне выполнил прострел к дальней штанге, где Гюндогану оставалось подставить ногу — 3:2.
Матч вышел невероятным по интриге, однако на концовку "Виллу" не хватило. "Сити" оформил свой четвертый титул за пять последних лет.
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче
22.05.2022 20:00
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Последние комментарии:
Что не гонимый пенс, то подсасывает канистре... Фу, ска... Ущербы.. Не зря вас выперли из фанатов Челси..
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Вечно второй лyзepxyй даже жаль немного. Ждём массовые суициды в стане фанов этой помойки)
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Подзалюпники наверно на радостях все бы разом камингаутнулись и устроили гей оргии вцентре инфелда)))
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ЛГБТ, вы смотрите церемонию награждения?
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НЕ поздравляю сити с чемпиком. ГОВНО ЕБАНОЕ.
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Собака Дембы ба, собака Дембы ба))))))
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Походу ещё и сосах без бутсы остался, ибо у сона все голы без пенок)
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это было ахуенно! сити с чемпиком. ну и рад, что Лидс остался
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Как же ненавижу Тоттенщит!!! Ни себе не людям, ублюдки
Коутиньо родненький спасибо, это было незабываемо
Даже я заплакал
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Только зря клоп ротировал весь сезон и волосы в зубах собирал.
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v-0987654321
ИЛКАЙ ГЮНДОГАН И ДЕМБА БА МОЙ ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ
родня короче говоря
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Источник: http://fapl.ru/posts/93308/?c=1#c7570663
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Надо бы гвардиоле отдать свою медаль жирорту - заслужил, однозначно!
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АВ как и КПР бросили играть в конце как только выторговали у шейхов приличную сумму. Это все бизнес.
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С ПОБЕДОЙ КОРОЛЕЙ! Как же ГЕНИЙ ПЕП поиграл с никчемным лузером клопом. Специально сыграть ничью с ВХ, пропустить умышленно 2 и дав шанс ущербам, за 5 минут уничтожить шваль. ГЕНИЙ, КОРОЛЬ.
Скользкая точка джи опять ничего не смогла. Особенно приятно.
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Как же пенсы горят на Великий Ливерпуль))
П.С. с победой, адекватные фаны МС!
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https://youtu.be/t-3t0FmGurg?t=11
Джеррард пидор
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Чирарту по традиции надо было серебряные медальки повесить
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Тем временем Жиру приносит Милану чемпионство. Император!
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Как же скудны за сосет глубоко
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