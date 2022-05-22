Главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении нападающего грядущим летом.

Несмотря на то, что "Челси" является третьей самой результативной командой этого сезона Премьер-Лиги, Ромелу Лукаку забил только восемь голов, Кай Хаверц — семь. Тимо Вернер в этой кампании и вовсе отличился лишь четырежды.



Как утверждает The Guardian, главный тренер "синих" Томас Тухель убежден, что ему нужен результативный нападающий, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" в новом сезоне.



Одной из рассматриваемых "Челси" целей является нападающий Роберт Левандовски, который решительно настроен покинуть "Баварию" грядущим летом.