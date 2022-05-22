Тухель задумывается о приглашении нападающего

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении нападающего грядущим летом.

Несмотря на то, что "Челси" является третьей самой результативной командой этого сезона Премьер-Лиги, Ромелу Лукаку забил только восемь голов, Кай Хаверц — семь. Тимо Вернер в этой кампании и вовсе отличился лишь четырежды.

Как утверждает The Guardian, главный тренер "синих" Томас Тухель убежден, что ему нужен результативный нападающий, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" в новом сезоне.

Одной из рассматриваемых "Челси" целей является нападающий Роберт Левандовски, который решительно настроен покинуть "Баварию" грядущим летом.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 22.05.2022 20:17 # sexan
    Обмен лукаки на абрахама. Ну левандовский это конечно наши влажные мечты.

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  2. mixmaster 22.05.2022 19:59 # mixmaster
    ахахах, лукако 130, вернер- 60. маунт -100)))

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  3. chelsea88 22.05.2022 19:52 # chelsea88
    Бензему походу купят синие.

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  4. chelsea-69 22.05.2022 19:19 # chelsea-69
    И вернут Абрагама по классике

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