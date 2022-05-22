Тухель задумывается о приглашении нападающего
Главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении нападающего грядущим летом.
Несмотря на то, что "Челси" является третьей самой результативной командой этого сезона Премьер-Лиги, Ромелу Лукаку забил только восемь голов, Кай Хаверц — семь. Тимо Вернер в этой кампании и вовсе отличился лишь четырежды.
Как утверждает The Guardian, главный тренер "синих" Томас Тухель убежден, что ему нужен результативный нападающий, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" в новом сезоне.
Одной из рассматриваемых "Челси" целей является нападающий Роберт Левандовски, который решительно настроен покинуть "Баварию" грядущим летом.
22.05.2022 19:00
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Последние комментарии:
Обмен лукаки на абрахама. Ну левандовский это конечно наши влажные мечты.
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ахахах, лукако 130, вернер- 60. маунт -100)))
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Бензему походу купят синие.
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И вернут Абрагама по классике
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