Лено близок к переходу в "Бенфику"
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено близок к переходу в "Бенфику" за 8.5 млн. фунтов.
Этот сезон Лено начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро был усажен в запас прибывшим из "Шеффилд Юнайтед" Аароном Рамсдейлом.
После унизительного поражения 5:0 от "Манчестер Сити" в конце августа Бернд отметился только одним появлением в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.
30-летний немец недоволен своей ситуацией на "Эмирейтс" и вскоре, как ожидает Correio da Manha, должен перебраться в Лиссабон под крыло Роджера Шмидта, своего бывшего тренера по "Байеру".
"Бенфика" назначила Шмидта только на прошлой неделе, отреагировав этим на два сезона без трофеев.
22.05.2022 18:00
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