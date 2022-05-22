Голкипер "Арсенала" Бернд Лено близок к переходу в "Бенфику" за 8.5 млн. фунтов.

Этот сезон Лено начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро был усажен в запас прибывшим из "Шеффилд Юнайтед" Аароном Рамсдейлом.



После унизительного поражения 5:0 от "Манчестер Сити" в конце августа Бернд отметился только одним появлением в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



30-летний немец недоволен своей ситуацией на "Эмирейтс" и вскоре, как ожидает Correio da Manha, должен перебраться в Лиссабон под крыло Роджера Шмидта, своего бывшего тренера по "Байеру".



"Бенфика" назначила Шмидта только на прошлой неделе, отреагировав этим на два сезона без трофеев.