Лено близок к переходу в "Бенфику"

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено близок к переходу в "Бенфику" за 8.5 млн. фунтов.

Этот сезон Лено начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро был усажен в запас прибывшим из "Шеффилд Юнайтед" Аароном Рамсдейлом.

После унизительного поражения 5:0 от "Манчестер Сити" в конце августа Бернд отметился только одним появлением в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.

30-летний немец недоволен своей ситуацией на "Эмирейтс" и вскоре, как ожидает Correio da Manha, должен перебраться в Лиссабон под крыло Роджера Шмидта, своего бывшего тренера по "Байеру".

"Бенфика" назначила Шмидта только на прошлой неделе, отреагировав этим на два сезона без трофеев.


Метки Арсенал, Бенфика, Лено

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 18:00

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