Рангник недоволен своим периодом в "Юнайтед"

Ральф Рангник признался, что недоволен периодом своей работы в качестве временного тренера "Манчестер Юнайтед".

Рангник брался за работу в "Юнайтед" посреди этого сезона с репутацией тактического гения, отца гегенпрессинга.



Однако "красные дьяволы" неудачно завершают сезон — и в плане результатов, и в плане качества игры. Рангник вынужден признать, что он не справился.



"Я соглашусь, что в плане устойчивости мы так и не приблизились к тому агрессивному, проактивному футболу, когда ты атакуешь соперника на его половине поля, держишь его под давлением. Обычно именно так я хочу играть".



"Я больше, чем самокритичен. Я должен был делать свою работу лучше. Я ожидал, что я и мой тренерский штаб поставим этой команде игру более устойчивого вида".



"Мы не смогли, и виноваты в этом не только игроки, но и мы. Все мы могли и должны были выступать лучше. Но для такого рода футбола тебе нужно, чтобы все игроки располагались на своих лучших позициях", — цитирует Рангника Manchester Evening News.